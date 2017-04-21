В Академдраме - очередной театральный вернисаж
Вчера в 17.30 часов в рамках проекта «Театральный вернисаж» в фойе театра состоялось открытие выставки саратовских художников «Весеннее вдохновение».
В выставке принимают участие:
Ирина Драгункина, Ольга Карева, Сергей Кондратьев, Софья Кушкумбаева, Марина Милавина, Валентина Миронова, Галия Мустафина-Кушкумбаева, Владимир Назаров, Наталия Леонтьева, Елена Лисовая, Светлана Лопухова, Раиса Павлова, Елена Слыщенко, Андрей Солдатенко, Екатерина Федулова, Лаура Хачатрян , Ирина Шин, Арина Яли, Евгений Яли, Полина Яли.
Выставка будет работать до 30 мая 2017.
Посмотреть работы художников можно будет во время вечерних спектаклей.
Справки по телефону: 39-28-84.