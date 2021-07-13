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Лиза Анохина магнитит иностранных блогеров

Проба пера
14-летняя звезда рунета Лиза Анохина часто радует своих подписчиков неожиданными коллаборациями с популярными иностранными блогерами.
Лиза Анохина магнитит иностранных блогеров

Помимо ярких и талантливых красоток, таких как Мишель Кеннели, Диана Астер, Белла Порч, в роликах Лизы появляются настоящие мальчики-мечты и так называемые «краши» современных девчонок. Например, испанский тиктокер Бенджи Крол.

В эксклюзивном интервью журналу ELLE Girl Бенджи рассказал о коллаборациях с Лизой: «Лиза и я подписались друг на друга, потому что нам обоим понравился контент, к тому же у нас суперпохожие стили! Лично я в восторге от того, насколько она экспрессивна и креативна в своих видео! Сначала мы сделали виртуальный тикток-коллаб: записали два видео и потом смонтировали их в одно. И, похоже, всем очень понравилось. А через месяц Лиза сказала, что приедет в Мадрид, где я живу, так что мы запланировали снять кучу видео вместе».

Похоже, что Лиза и Бенджи действительно похожи по мироощущению. «Если ты не показываешь реального себя, не выражаешь свое я, то как то, что ты делаешь, сделает тебя счастливым? Ищи людей, которые тебя вдохновляют, и тогда, оставаясь собой, ты тоже сможешь вдохновлять других!» - рассуждает Бенджи о творчестве.

Заметим, что именно принцип «Вдохновляйся, но будь собой!» активно пропагандирует и Лиза, выступая в различных программах. А в скором времени собственным опытом и мировоззрением она собирается поделиться в рамках собственной автобиографической книги. Релиз проекта намечен на начало 2022 года.
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