"Писатель - человек, который всегда создает то, чего не было раньше"

просмотров: 1388

комментариев: 1

- Четкого понимания обычно нет. Ты просто пишешь, делаешь свое дело, а уже потомки будут судить о том, что тот или иной человек был действительно писателем. И обычно признание приходит после его ухода из жизни. Таким образом, ты не задумываешься над такими вопросами, но сомнения присутствуют всегда.- Этот вопрос волнует многих. Одни считают, что для этого не нужно профессиональное образование, другие думают по-другому. В США, например, существует превеликое множество курсов по творческому слогу, рассчитанные на два года. Там людей учат не столько писать, а сколько анализировать творения других. Вообще, я считаю, это полезно. Чтение развивает вкус, позволяет быть современным. В Москве посещать такие курсы сейчас модно. Однажды меня даже пригласили на такое обучение в качестве преподавателя. Это были двухнедельные курсы в Америке для подростков до 19 лет, жили мы в лагерном режиме. Для меня этот опыт был интересен тем, что я сама придумывала задания, и дети с охотой их исполняли. Это был фонтан креатива, он бил через край! В Москве уже я вела практически такие же курсы только для взрослых. Многие из них не хотели становиться профессиональными писателями, им нужен был навык владения письменным словом. Хорошо бы было вести в общеобразовательные школы уроки по творческому письму. Это здорово развивает, позволяет оттачивать логику в ваших высказываниях, обогащает язык, но пока это только мои мечты!- У всех по-разному. Кому-то трудно ездить на презентации, выступать, для меня же самым тяжелым является период между книгами. Вот ты написал книгу, ее печатают, люди читают, а в этот момент ты как бы в подвешенном состоянии. Начинаешь думать, а что же дальше. Некоторые сразу хватаются писать что-то новое, но так велика вероятность быстро «исписаться». Да и к тому же это все не по-настоящему, это продажа таланта! Нужно ждать вдохновения! Пока книга не родится полностью, пока ты четко не будешь видеть начало, середину и конец, не надо начинать ее писать.- Свою сферу деятельности я люблю, наверное, за ощущение свободы. Никто не вправе тебе диктовать, что и как нужно делать. Ощущение всевластия, созидания: ты - человек, который сам создает то, чего не было раньше. Это чудо, настоящая магия. Однако стоит помнить, что писатель - это не всегда полет и наслаждение, это еще и постоянные творческие муки, муки вечного поиска. К этому надо быть готовым, если хочешь стать настоящим писателем.-Как в такой сфере деятельности найти себя, а именно свой слог, свою манеру изложения? Как не затеряться в большом количестве тех, кто пишет сегодня?-Нужно все кропотливо нащупывать. Много читать, следить за временем, наблюдать, обязательно задавать себе вопросы: «А что я могу?» Также полезно делать одно мое излюбленное упражнение: взять, например, Булгакова и попробовать писать в его стиле по 2-3 страницы в день. Кстати, когда я училась в Литинституте, мы с однокурсницами создали группу «ПоПуГан» и вначале пародировали классиков. Это очень весело и интересно.-Жанровое деление сейчас носит все больше условный характер. Литература сегодняшняя – это практически всегда смешение жанров. На примере моего романа «Жених и невеста» это можно рассмотреть наглядно. Книга дает полное представление о том, как на самом деле проходит свадьба в Дагестане. Произведение само по себе реалистическое, а название произведения довольно сентиментальное. Вот вам и самый что ни на есть жанровый симбиоз. На какие темы я люблю писать? Вообще, пишу о современности, я писатель-реалист, не люблю, когда на страницах моих книг живут драконы и чудики-эльфы с огромными ушами. Хотя сейчас говорят, что писать о сегодняшнем дне не модно. Все больше писателей заостряют свое внимание на прошлом и пишут об этом, но мне нравится переносить на бумагу свои впечатления от увиденного за окном сегодня утром. Я считаю, это правильным.-Издательство «Молодая гвардия» давно предлагало мне написать книгу из серии ЖЗЛ, и вот однажды на одном из литературных вечеров, в неформальной обстановке обсуждали возможного героя или героиню, и кто-то упомянул Лилю Брик. Она давно меня волновала, и на этот раз я уже не могла пройти мимо этой женщины.-Над названием думали долго. Была экстравагантная версия - «Твой лифчик- счастливчик!» (это двустишие поэт-футурист Семен Кирсанов посвятил Лиле), но книга имеет название «Лиля Брик», потому что она из серии ЖЗЛ. Однако это как-то не по-феминистски. В XX веке роль музы уходила в тень, и женщина (можно даже написать это слово с большой буквы) была самостоятельной, была творцом сама, без мужчины, и поэтому есть более развернутое и пафосное название «Ее Лиличество Брик на фоне Люцеферова века». Почему на фоне Люцеферова века? Все просто, он мелькает почти на каждой странице произведения, а «Ее Лиличество» - это фраза одного из многочисленных обожателей Лили, запечатленная на бумаге, выдернутая из стихотворения.- Если посмотреть на фотографии Лили Брик, можно убедиться в том, что особой внешней красотой она не отличалась, но людей собирать вокруг себя умела, да еще каких (В. Маяковский, М.Плисецкая и др.) Это очень странный эффект. Думаю, всему виной ее природная харизма, женская притягательность, манкость. Она была обаятельная, сексапильная, всегда следовала моде. Начитанная и образованная, Лиля еще привлекала мужчин тем, что не стремилась замуж, была свободной и открытой во всех смыслах. Она была независима и гордилась этим. Это очень по-феминистски.- Появление такой яркой женщины обусловлено временем. Секс-революции, авангард, безумный вихрь событий, течений, стилей. Из этого урагана и вышла Лиля Брик - персонаж цельный, фантастический, не имеющий аналогов.-Как говорят писатели, книги – наши дети. В большинстве своем я пишу романы, очерки, критику, а «Лиля Брик» - это эксперимент, редкий, вольный, но цветущий побег, поэтому все-таки эта книга в творчестве занимает второстепенное место.предоставлены