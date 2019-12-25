Студенты СГУ впервые побывали в управлении Приволжской железной дороги

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Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев проинформировал о деятельности, которую осуществляет руководство дороги, подвёл итоги 2019 года, поделился планами на дальнейшее развитие в регионах и ответил на вопросы.Вместе с профессиональными журналистами будущие PR-специалисты впервые побывали в главном оперативном центре управления перевозочным процессом, коммерческом блоке, где происходит взаимодействие с клиентами, а также посетили отдел HR, где узнали об особенностях трудоустройства в престижную компанию, включающее в себя обязательное тестирование, побывали в центре развития корпоративных компетенций.Во время импровизированной экскурсии по предприятию, которую провел лично начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, гости узнали много нового, в частности, что сотрудникам компании доступны различные современные технологии для личностного и профессионального развития, совершенствования навыков.В здании имеются лекционный зал и электронная библиотека. Для того, чтобы получить доступ к книге, необходимо отсканировать QR-код. Такие нововведения особенно по вкусу молодым работникам, а их в РЖД почти половина. Компания всегда в поисках новых кадров. РЖД делает ставку на молодое поколение. По состоянию на 1 декабря 2019 года доля работников Приволжской железной дороги до 35 лет в возрасте до 35 лет составляет 42,3%.-Почему мы с молодёжью? Это инвестиции в будущее, - подчеркнул Сергей Анварович.Цифровизация — одна из главных задач предприятия. ОАО «РЖД» использует новые технологии в передаче данных: свою GPRS, использующую кодовой ток на рельсах; IP - телефонию, позволяющую поддерживать видеосвязь в оперативном режиме.Стали известны перспективы на 2020 год. В частности, планируется строительство западного обхода Саратовского узла, что повысит транспортную и экологическую безопасность в Саратове, начнётся реконструкция и строительство учебных объектов. В Саратове появится детская железная дорога, а также здание учебно-тренажёрного комплекса в Саратовском УЦПК. Кроме того, продолжится реконструкция вокзального комплекса Саратов: на 2020 год намечены согласование и экспертиза проекта.Будущим пресс-секретарям продемонстрировали успешную организацию масштабного мероприятия.: Елизавета Носова, Кристина Дорошок, студенты 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"Кристины Дорошок и службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги