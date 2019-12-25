25 декабря 2019 СРЕДА
Новости
17:22 | 25 декабря
Дополнительные поезда между Саратовом и Москвой будут курсировать в предновогодние дни
16:41 | 25 декабря
Энгельсе превратился в "Новый город иллюзий"
15:53 | 25 декабря
В Саратове состоялся митинг к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан
15:00 | 25 декабря
В Историческом парке "Россия — Моя история" прошел бал-маскарад "Закулисье. Сквозь эпохи"
14:09 | 25 декабря
По инициативе саратовцев изменены схемы некоторых городских маршрутов общественного транспорта
13:18 | 25 декабря
«РЖД Логистика» отправила первую партию сои из Саратовской области в Китай железнодорожным транспортом
12:32 | 25 декабря
Завтра пройдет заключительный в этому году сеанс проекта "Семейные киночетверги"
11:47 | 25 декабря
После запроса депутата Госдумы Михаила Романова Роспотребнадзор принял меры в отношении ООО «Лента»
10:42 | 25 декабря
На вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020» Саратовскую область будет представлять уроженка города Энгельса Ирина Шаталова
19:44 | 24 декабря
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев рассказал журналистам о планах компании на ближайшие годы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Студенты СГУ впервые побывали в управлении Приволжской железной дороги

Проба пера
В рамках практических занятий спецсеминара «Творческие мастерские» 24 декабря студенты юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского, направления «Реклама и связи с общественностью», впервые посетили ежегодную пресс-конференцию начальника Приволжской железной дороги.

Студенты СГУ впервые побывали в управлении Приволжской железной дороги

Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев проинформировал о деятельности, которую осуществляет руководство дороги, подвёл итоги 2019 года, поделился планами на дальнейшее развитие в регионах и ответил на вопросы.

Студенты СГУ впервые побывали в управлении Приволжской железной дороги

Вместе с профессиональными журналистами будущие PR-специалисты впервые побывали в главном оперативном центре управления перевозочным процессом, коммерческом блоке, где происходит взаимодействие с клиентами, а также посетили отдел HR, где узнали об особенностях трудоустройства в престижную компанию, включающее в себя обязательное тестирование, побывали в центре развития корпоративных компетенций.

Студенты СГУ впервые побывали в управлении Приволжской железной дороги

Во время импровизированной экскурсии по предприятию, которую провел лично начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, гости узнали много нового, в частности, что сотрудникам компании доступны различные современные технологии для личностного и профессионального развития, совершенствования навыков.

Студенты СГУ впервые побывали в управлении Приволжской железной дороги

В здании имеются лекционный зал и электронная библиотека. Для того, чтобы получить доступ к книге, необходимо отсканировать QR-код. Такие нововведения особенно по вкусу молодым работникам, а их в РЖД почти половина. Компания всегда в поисках новых кадров. РЖД делает ставку на молодое поколение. По состоянию на 1 декабря 2019 года доля работников Приволжской железной дороги до 35 лет в возрасте до 35 лет составляет 42,3%.

Студенты СГУ впервые побывали в управлении Приволжской железной дороги

-Почему мы с молодёжью? Это инвестиции в будущее, - подчеркнул Сергей Анварович.
Цифровизация — одна из главных задач предприятия. ОАО «РЖД» использует новые технологии в передаче данных: свою GPRS, использующую кодовой ток на рельсах; IP - телефонию, позволяющую поддерживать видеосвязь в оперативном режиме.

Студенты СГУ впервые побывали в управлении Приволжской железной дороги

Стали известны перспективы на 2020 год. В частности, планируется строительство западного обхода Саратовского узла, что повысит транспортную и экологическую безопасность в Саратове, начнётся реконструкция и строительство учебных объектов. В Саратове появится детская железная дорога, а также здание учебно-тренажёрного комплекса в Саратовском УЦПК. Кроме того, продолжится реконструкция вокзального комплекса Саратов: на 2020 год намечены согласование и экспертиза проекта.
Будущим пресс-секретарям продемонстрировали успешную организацию масштабного мероприятия.

Авторы: Елизавета Носова, Кристина Дорошок, студенты 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"
Фото Кристины Дорошок и службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги
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