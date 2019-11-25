ФАНК: о сложных вещах простым языком

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Проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке и, возможно, вдохновить на собственные исследования.-Наука, в первую очередь, развивает системный подход к изучению информации. Структурированное логическое мышление объективно полезно как для гуманитарного, так и для технического направлений, - рассказал один из организатор фестиваля, студент 4 курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"Для гостей и участников была подготовлена разноплановая широкая программа, в которую вошли пять полнометражных документальных фильмов:- "Самое неизведанное" - фильм-эксперимент, который даёт возможность взглянуть на мир глазами нескольких учёных из очень далёких областей науки;- "Чернобыль. Возвращение" - рассказ о трагическом и загадочном месте, со своими мифами и легендами;- "Вы доверяете этому компьютеру?" - фильм о плюсах и минусах развития искусственного интеллекта, в котором снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд Курцвейл, режиссёр Джонатан Нолан и многие другие.-"Почему мы креативны?". Автор фильма в течение 30 лет общался со знаковыми личностями нашей эпохи. Дэвид Боуи, Стивен Хоккинг, Дэвид Линч, Квентин Тарантино, Далай-лама и ещё 96 собеседников поделились своими мыслями о креативности;- "Разум, сердце и душа". Почти все считают, что разбираются в искусстве. Почти никто не думает, что понимает современную математику и физику.Два мира сталкиваются во время творческого конкурса "Математические творения".Просмотры фильмов сменялись дискуссиями и лекциями от преподавателей СГУ и приглашённых спикеров из разных областей науки. За время фестиваля удалось узнать об удивительных людях, живущих среди нас, о тех, кто совершает смелые открытия и меняет взгляды окружающих.ФАНК смог объединить людей разных специальностей на одной площадке с целью популяризации науки и расширения горизонтов мышления слушателей. Фестивалю актуального научного кино удалось рассказать о сложных вещах простым и доступным языком, тем самым позволив каждому участнику не только существенно пополнить копилку знаний в различных областях науки, но и сделать этот процесс поистине увлекательным., студентка 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"Фото автора