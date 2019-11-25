Саратовские студенты узнали о креативности Анджелины Джоли

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Ночью происходят удивительные вещи, если ещё и смотреть на звезды. Именно маленькие точки света навели на размышления создателя фильма Германа Васке о том, почему мы креативны?На протяжении многих лет люди не могли дать ответ на этот казалось бы простой вопрос. Вооружившись камерой и микрофоном, режиссер отправился на поиски ответов. Приезжая в города и страны, он искал людей ярких и неординарных, способных, как ему казалось, пролить свет на эту "тайну". Актеры, писатели, певцы, архитекторы, художники, режиссеры, фотографы, философы, даже политики – люди, полностью поглощенные жизнью новых идей и самовыражения –под другим углом посмотрели на свои «рутинные» будни после заданного вопроса. Весь фильм - это одно большое интервью, один и тот же вопрос задают 101 гостью. Своими размышлениями поделились: Дэвид Линч, Умберто Эко, Стивен Хокинг, Бьорк, Марина Абрамович, Далай-лама, Анджелина Джоли, Рид Хастингс, Би Би Кинг и не только. Сюжет фильма простой, но таит в себе много смысла.Камера постоянно в движении, нет статики. Это придает ощущение постоянного географического и временного перемещения Германа Васке. Режиссер специально сохраняет натуральность съемки. Если его другие работы, например, такие как «Кто убил Идею» или «Бестселлеры мира: изящное искусство отделения людей от их денег» создавались в один период времени, то на создание этого документального кино потребовалось целых 30 лет. Эта картина уникальна и необычна среди всех работ Васке.Отличительная черта всех его работ - от короткометражных фильмов до документального кино - живой диалог. Общение, интервьюирование – все это придает ощущение реальности тем, которые затрагивает автор в своих картинах.«Почему мы креативны?» в финале фильма этот вопрос остаётся со знаком вопроса. Но это не лишает его своей насыщенности и глубины поиска. Полученные ответы открывают неожиданные формы восприятия на мир. Дорогу на работу можно превратить в приключение, уборку дома - в квест, а учебу - в игру. Креативное мышление присуще каждому человеку на планете Земля. Если есть сомнения на это счет, то посмотрите фильм «Почему мы креативны» Германа Васке., студентка 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"