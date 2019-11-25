25 ноября 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:52 | 24 ноября
В СГУ прошёл фестиваль актуального научного кино
17:47 | 23 ноября
Мусса Экзеков предложил объявить 2021 год Годом малочисленных народов России
17:44 | 23 ноября
Хризотилцементные трубы помогут предотвратить трагедии в ЖКХ
17:41 | 23 ноября
«Цветной мир» помог создать производство деталей для локомотивных депо
17:00 | 22 ноября
Аэропорт «Гагарин» признан лучшим инфраструктурным проектом 2019 года
16:08 | 22 ноября
В электронном кабинете на сайте ПФР www.pfrf запущен новый сервис
15:15 | 22 ноября
В Саратове началось рейтинговое голосование за территории, которые благоустроят в 2020 году
14:13 | 22 ноября
Объявлены результаты III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности
13:28 | 22 ноября
Долг УК Саратова перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысил два миллиарда рублей
12:30 | 22 ноября
В Саратовской области будет проложена "Тропа памяти"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В университете неделю смотрели документальное кино

Проба пера
В течение пяти дней, с 11 по 15 ноября, в рамках кинофестиваля ФАНК в СГУ все желающие могли посетить семинары и посмотреть документальное кино, обсудить его проблематику с приглашёнными экспертами, которые с удовольствием отвечали на все вопросы.

В университете неделю смотрели документальное кино

Отошедший от традиционных рамок фестиваля ФАНК стал проектом, объединившим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Вниманию зрителей представили полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет.
В программе фестиваля были и научно-популярные лекции о новых достижениях, дилеммах, стоящих перед учёными и человечеством и загадках науки. Говорили про селфи, лайки, искусственный интеллект и, конечно же, о кино.
Например, 14 ноября профессор кафедры русской и зарубежной литературы Вадим Михайлин объяснил, что такое колониальный дискурс в России и СССР, чем декаданс отличается от символизма, и какие позитивные маркеры используются в кино.
Говорили о сложном просто. Студентам и преподавателям с самых разных факультетов СГУ рассказали о многомерных векторах на простых примерах из повседневной жизни, преобразовании Фурье, методах и свойствах науки Фрэнсиса Бэкона, Рене Декарта и Исаака Ньютона, искусственную нейронную сеть, а также принципы её построения и функционирования.
Фильмом, вызвавшим наибольший интерес, можно назвать «Чернобыль. Возвращение».
-Было интересно посмотреть на аварию с точки зрения людей, которые её ликвидировали. Узнать детали, о которых обычно не говорят, - поделилась Полина Якубенок, студентка 4 курса юридического факультета направления «Реклама и связи с общественностью».
Большая физическая аудитория была заполнена желающими узнать больше об одной из самых страшных катастроф в истории планеты. После чего фильм прокомментировали эксперты. Начальник отдела радиационной безопасности Ольга Зубова рассказала о сфере радиационной физики и особенностях воздействия радиации на организм, оценила фильм с профессиональной точки зрения, а Евгения Романовская, доктор философских наук, выделила сравнения и различия британского и польского фильма "Чернобыль", и сравнила отношение авторов к катастрофе.
Из самых разных тем, представленных на ФАНКе, участники узнали много нового и интересного. А в этом и есть главная цель научного кино - помочь людям полюбить науку.

Елизавета Носова, студентка 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"
фото автора
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код