В университете неделю смотрели документальное кино

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Отошедший от традиционных рамок фестиваля ФАНК стал проектом, объединившим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Вниманию зрителей представили полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет.В программе фестиваля были и научно-популярные лекции о новых достижениях, дилеммах, стоящих перед учёными и человечеством и загадках науки. Говорили про селфи, лайки, искусственный интеллект и, конечно же, о кино.Например, 14 ноября профессор кафедры русской и зарубежной литературыобъяснил, что такое колониальный дискурс в России и СССР, чем декаданс отличается от символизма, и какие позитивные маркеры используются в кино.Говорили о сложном просто. Студентам и преподавателям с самых разных факультетов СГУ рассказали о многомерных векторах на простых примерах из повседневной жизни, преобразовании Фурье, методах и свойствах науки Фрэнсиса Бэкона, Рене Декарта и Исаака Ньютона, искусственную нейронную сеть, а также принципы её построения и функционирования.Фильмом, вызвавшим наибольший интерес, можно назвать «Чернобыль. Возвращение».-Было интересно посмотреть на аварию с точки зрения людей, которые её ликвидировали. Узнать детали, о которых обычно не говорят, - поделиласьстудентка 4 курса юридического факультета направления «Реклама и связи с общественностью».Большая физическая аудитория была заполнена желающими узнать больше об одной из самых страшных катастроф в истории планеты. После чего фильм прокомментировали эксперты. Начальник отдела радиационной безопасностирассказала о сфере радиационной физики и особенностях воздействия радиации на организм, оценила фильм с профессиональной точки зрения, а, доктор философских наук, выделила сравнения и различия британского и польского фильма "Чернобыль", и сравнила отношение авторов к катастрофе.Из самых разных тем, представленных на ФАНКе, участники узнали много нового и интересного. А в этом и есть главная цель научного кино - помочь людям полюбить науку., студентка 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"фото автора