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В СГУ подвели итоги кинофестиваля: ФАНК удался

Проба пера
С 11 по 15 ноября в Саратовском Государственном Университете имени Н. Г. Чернышевского прошел Фестиваль актуального и научного кино (ФАНК).

В СГУ подвели итоги кинофестиваля: ФАНК удался

Это фестиваль нового формата, который представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет. Кроме того, в рамках фестиваля, проходят научно-популярные лекции об актуальных проблемах современности.

В СГУ подвели итоги кинофестиваля: ФАНК удался

-На фестивале мы говорим о взаимовлиянии различных наук, о повышении интереса студентов к научной деятельности, об актуальных проблемах, которые существуют сейчас в мире и о том, что эти проблемы будут решать наши молодые ученые, - подчеркнула Галина Комкова, декан юридического факультета, профессор, доктор юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации.
Фильмы, которые показывают в рамках фестиваля, выбирают сами студенты путём голосования.
-Все заинтересованные студенты за несколько недель до старта фестиваля учувствуют в опросе, - рассказывает Алина Шамратова, студентка 4 курса СГУ, направления «Реклама и связи с общественностью». Опрос существует, как в электронной форме, так и в бумажной. В этом году у нас был большой выбор фильмов на разные темы. Каждый имел право выбрать три интересующих варианта. Прежде, чем сделать свой выбор, студент мог ознакомится с описанием фильма и решить, какие темы будут для него более интересны. Всё очень просто – фильмы, которые набрали большее число голосов и были представлены на фестивале.
В этом году участники фестиваля посмотрели фильм «Почему мы креативны?» режиссера Германа Баске. Углубились в проблему Чернобыльской катастрофы с фильмом «Чернобыль. Возвращение» Армина Кура. Задумались над серьезной проблемой современной компьютерной действительности с фильмом «Вы доверяете этому компьютеру?», режиссер – Крис Пайн.
В ФАНКе принимают участие компетентные эксперты, они готовят для студентов лекции на разные темы. В этом году участие приняли: Михаил Богатов, доктор философских наук, доцент кафедры теоретической и социальной философии; Светлана Стрыгина, кандидат философских наук, доцент кафедры теории государства и права; Иван Федосов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры оптики и биофотоники и многие другие.
-Мы стараемся объяснить сложные вещи простым языком, так как понимаем, что аудитория различная: кому-то ближе технические науки, а кому-то гуманитарные, - подчеркнул Глеб Бердников, ассистент кафедры математического анализа.

В СГУ подвели итоги кинофестиваля: ФАНК удался

Эксперты вместе со студентами проводят дискуссии после просмотра фильмов. По словам организаторов ФАНКа, вопросы студентов принимают и после завершения лекции или дискуссии, на тот случай, если кто-то не успел задать вопрос в отведенное время.
Фестиваль актуального научного кино проходит в СГУ уже второй год подряд. И если в прошлом году он проводился только на базе юридического факультета, то в этом году ФАНК вышел на новый уровень и расширил свои площадки. Впервые некоторые лекции и дискуссии прошли на физическом факультете СГУ. Возможно в ближайшее время ФАНК станет ежегодным и выйдет на межуниверситетский уровень.
Благодаря тому, что фестиваль объединяет разные сферы, студенты всех факультетов имеют возможность целую неделю общаться друг с другом, делиться знаниями и расширять свой кругозор.

Любовь Николотова, фото автора
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