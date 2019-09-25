25 сентября 2019 СРЕДА
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Профессиональный фотограф провел мастер-класс для будущих пиарщиков

Проба пера
В СГУ имени Н.Г.Чернышевского прошла встреча студентов 3 и 4 курсов направления «Реклама и связи с общественностью» с саратовским фотографом, Членом Союза журналистов России Николаем Титовым.
Профессиональный фотограф провел мастер-класс для будущих пиарщиков

Николай Титов – один из самых известных фотографов Саратова. Много лет назад во время работы лаборантом в Саратовском политехническом институте Николай Александрович заинтересовался фотографией и затем стал организатором одной из институтских фотовыставок, после этого год проработал в вузовской многотиражной газете фотокорреспондентом. А затем последовала активная работа в фотожурналистике - фотокором в областной газете «Коммунист», в молодежной газете «Заря молодёжи», в федеральной газете «Известия», сотрудничество с фотоагенствами Москвы.
После импровизированной фотосессии в стенах вуза, которую организовал Николай Александрович в рамках своего мастер-класса, он рассказал о том, как научиться видеть фотографию и выстраивать композицию, фиксировать сюжет, как научиться чувствовать свет и цвет.
По словам Н.Титова, сегодня большую часть информации составляет фотография, именно поэтому так важно освоить первоначальные навыки фотографирования будущим пиарщикам и пресс-секретарям.
На примере фоторабот одного из студентов мастер продемонстрировал, как правильно сделать кадрирование и дал ценные советы по работе с фотографиями будущим выпускникам вуза.
После завершения мастер-класса студенты и педагоги поблагодарили Николая Титова за проведенный мастер-класс, и достигли договоренности о том, что подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе.
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