Хранитель Славы

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- Сейчас присядешь, тогда скажу…) - 88!- Ноги уж не ходят почти, но соображать соображаю. (Смеется).- Сейчас сложнейшее время, безусловно. Некоторые распространяют дикую пропаганду. Ходят со свастикой. На Украине, например. Они не знают, или не хотят знать, что их соотечественники освобождали когда-то мир от фашизма. Эти люди ничего не знают о той войне, глумятся над памятью. А учебники истории просто переписывают, с искажением истории Великой Отечественной войны.Слово «патриотизм» забывается.И Путин прав, когда обращается к учителям с просьбой усилить военно-патриотической воспитание в школе.Я от этой мысли никогда не отказывалась. Считаю, в основе решения этой задачи и должно лежать изучение истории ВОВ. Именно на этом материале нужно показывать, что война была освободительная, что мы спасли весь мир от чумы фашизма. Не только свою страну, но весь мир.Во главе армии стояли патриоты, которые любили свой народ и свою армию. Роль Сталина в этом умалять тоже никак нельзя. Мы сейчас готовим материал к новой экспозиции, которая будет посвящена защите Москвы, буду использовать портрет Сталина, который мне подарили, когда я была еще школьницей.Когда немцы были в сорока километрах от Москвы, Сталин, зная всю опасность, эвакуировал в тогдашний Куйбышев все правительство и остались они в Кремле только с Жуковым. Стратегия была безошибочной и защита Москвы была организована так, что враг не прошел.Последними защитниками Москвы были Панфиловцы, в том числе и наши земляки, Иван Васильевич Панфилов, политрук Василий Георгиевич Клочков. Панфилов погиб при защите Москвы на Волоколамском шоссе.На панфиловцев шли 80 танков. Но они не пропустили ни одного танка.Наш земляк из села Сиротского Саратовской области Василий Клочков бросился под последний танк со связкой гранат и со словами: «Велика Россия, а отступать некуда! Позади Москва». Эти слова стали историческими.Он погиб, но и танк сгорел. Фашистов в Москву не пропустили. В их честь стоит возле нашей школы памятник героям панфиловцам. Это памятник-ансамбль. Там все сказано, есть и карта, где показано, как и куда двигались войска фашистских захватчиков.- Знаете, мое мнение навсегда останется при мне: безусловно, талант руководителей сыграл свою роль. Но если бы не дружба народов, населявших нашу страну, наши отцы и ваши деды не одолели бы врага, а человечество – не победило бы фашизм.Дружба народов всех республик тогда была великой силой, которая стала непреодолимой для врага.- Все люди сейчас разобщены. Работа с молодежью ведется недостаточно.Вот вам и потеря дружбы как таковой вообще и дружбы народов в частности Отсутствие военно-патриотического воспитания одна из причин этого. Среди основных руководителей многие забыли о патриотизме, как мне представляется, само понятие ушло на второй план.- Социальные вопросы поднимают в основном только. Они очень нужны. Никто не спорит.Но министерство теперь уже Просвещения допускает ошибку, искажая историю в учебниках, переписывая их с акцентом опять же на социальную сферу. Программы обеднены. Это, на мой взгляд, большая ошибка. В истории для 11 класса среди героев Гражданской войны называется только Блюхер. А где Буденный? Где Чапаев? Ворошилов? В программе по литературе такая же тенденция. Все программы, как мне кажется, надо снова пересмотреть. И, безусловно, пересматривая историю, Отечественной войне нужно уделить особое внимание.- Конечно! Многие считают, что говорить сейчас нужно о настоящем, это, мол, уже все в прошлом.Вот привязались, к курению, наркомании, экскурсиям по городу… А что с них взять, если там одни магазины и кафе? Какая там может быть экскурсия?Место приземления Гагарина, церкви… А почему не рассказывать, как можно больше о том, какую величайшую роль сыграл Саратов в годы войны? Ведь здесь был тыл! Здесь очень многое было сделано для победы.- Ну что вы! Они слушают очень внимательно. И потом благодарят за рассказ. Им это очень интересно. Конечно, я рассказываю об этом по-разному. Со старшеклассниками нужно говорить на одном языке, с пятиклассниками – на другом. Но я говорю им: вот люди, которые отдали жизнь не только за вашу жизнь, но и за жизнь на земле вообще. Вы должны чтить их память, несмотря на то, что сейчас почти все, кто прошел войну уже умерли. И они слушают! Показываю фотографии со встреч с ветеранами, они с удовольствием слушают и задают вопросы. Я не буду жаловаться на современную молодежь, если вы этого от меня ждете. ().Все это трогает их, они сопереживают. Показываю подарки, которые привозили в школу ветераны, прошедшие в годы ВОВ по пути 57-й армии, которой был посвящен наш музей изначально. Старшеклассникам показываю весь архив: письма, личные дела, открытки с фронта, которые хранятся здесь уже больше сорока пяти лет.Берите, изучайте! Они потом пишут сочинения. Лучшие я тоже храню в музее. Здесь для них особая копилка.Патриотами не рождаются, ими становятся. Но воспитывать это, я считаю, нужно с детского сада.Детей из близлежащих детсадов приводят на экскурсии к памятнику нашему героям-панфиловцам. Они слушают! Гордятся своими земляками, которые не пропустили в Москву фашистов ценой собственной жизни.Нужно больше работать с детьми! И учителям, и воспитателям надо использовать материал музея хотя бы раз в неделю. Здесь богатейший материал. Для любого возраста. Я бы включила в программу начальной школы произведения Гайдара. Его сейчас ото всюду выбросили. Это не дело.Гайдар – замечательный писатель. Как это можно отменить? А «Голубая чашка»? А «Чук и Гек»? «Дым в лесу» - все это им будет по возрасту.Пятиклассникам – «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда».Гайдар прошел Гражданскую войну и погиб, защищая товарищей в самом начале Великой Отечественной в сорок первом. Почему все это нужно вычеркивать?Заниматься надо! На классных часах, на внеклассном чтении.У нас здесь в музее есть и стихи, и проза фронтовиков, кстати.Городские руководители что-то забыли про наш музей. Повторюсь, о вреде курения и пьянства нужно говорить, но войну-то забывать не нужно!В учебных планах этого нет! Нет в достаточной степени, в той, которая необходима, просто обязательна для патриотического воспитания! Конкурс экибаны, фотографий, скворечников… Все это нужно. Но где война-то? Где память?Уроки мужества – это важно. Я очень довольна, что и администрация школы, и все учителя относятся ко мне с большим уважением. И ценят мою работу по музею. Это важно. Детей ко мне отпускают с любого урока. Знаете, если бы другое было отношение, я бы бросила. А я не могу бросить. Это моя жизнь! Я ребенок войны. Когда началась война, мне было 11 лет.Я видела и прекрасно помню, как провожали на фронт наших односельчан. Земляков. Я тогда жила в районном центре большого района из пятнадцати сел. Мы жили далеко от железнодорожной станции. В шестидесяти километрах. Я видела, как бойцов сажали на полуторки и отправляли на железную дорогу.Это была такая трагедия! А ведь тогда почти все семьи были многодетные.Как женщины падали в обморок около этих машин. Я это помню как сейчас.До сих пор стоят перед глазами молодые женщины, у которых оставалось по четверо-пятеро детей. Провожая мужей на фронт, они понимали, что многие не вернутся.Бросались на борта машин, вырывали руками двигатели, их, рыдающих, оттаскивали по несколько человек. Ни с какими книжками, фильмами, спектаклями, хотя все это очень полезно, конечно, это не сравнить.Войну Отечественную в образовательных программах надо поставить на первое место. Конечно, современные дети не могут чувствовать этого так, как чувствую я, и требовать от них этого нельзя. Но все-таки надо суметь передать так, чтоб они тебя поняли. И дети понимают! Любые дети понимают меня.Они видят, с каким уважением я отношусь к выжившим и погибшим в той войне. К труженикам тыла. Знаете, почему в нашей школе нет национальной розни? В этом большую роль сыграл, конечно, музей. Потому что я очень ценю дружбу.Я всегда заостряю внимание на том, что на этих фотографиях (показывает на стенды музея) и татары, и грузины, и украинцы, и казахи, и евреи, и армяне, и молдаване. Азербайджанцы, мордва, чуваши, латвийцы, эстонцы. Их мужество и дружба выиграли самую страшную войну. Победу одержал Советский Союз. Все пятнадцать союзных республик.Все воины назывались тогда «русский солдат». Все они защищали общую родину. Так какая мне разница сейчас – кто ты? Если живем мы все на одной земле, под одним небом, благодаря им всем в одинаковой степени.- Молодежь сейчас идет в армию. А раньше уклонялись. Шойгу на посту министра обороны немало сделал для этого. Считаю его большим патриотом. Улучшились условия. Служить снова стало престижно.На мой взгляд, в этом тоже есть заслуга музея. Я специально создала стенд «Слава армии родной». Тут представлены и ученики, и учителя, которые служили. Многие из них были активистами музея.Воевали в горячих точках. Обо всех о них я собираю и храню материал.