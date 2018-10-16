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КНИГА КЛАССА – КЛАССНЫЙ ПРОЕКТ!

Школьный дневник
На прошедшей в Саратове Международной книжной выставке «Волжская волна» состоялась презентация книг серии «Всероссийская Школьная Летопись».

КНИГА КЛАССА – КЛАССНЫЙ ПРОЕКТ!

Слово – участникам презентации, десятиклассникам Восточно-Европейского лицея Саратова.

Алиса Никитина: На вебинаре, проходившем в Саратовском областном Институте развития образования в первый день «Волжской волны», представляли и обсуждали инновационный образовательный проект «КНИГА КЛАССА», реализуемый Издательством «Живая классика» в рамках программы «Всероссийская Школьная Летопись». В разговоре принимали участие генеральный директор Издательства "Живая классика" С.М. Макаренков, генеральный директор Российской книжной палаты Е.Б. Ногина, заместитель министра образования Саратовской области В.В. Ушакова, писатели, учителя, школьники и их родители, поддержавшие проект. Мы с одноклассниками представляли нашу Книгу класса, рассказывали, как узнали о Всероссийской Школьной Летописи, как работали над материалом для книги, показывали наши журналы, которые мы выпускаем вот уже несколько лет. Каждому из нас дали слово, возможность рассказать что-то интересное о книге, представить свой взгляд на процесс её написания и даже прочитать кусочек своего текста. Было очень приятно осознавать, что тебя слушают, получать советы и даже похвалу.
Интересно было узнать, как работали над своими книгами и школьники из поселка Сенной Вольского района. Ребята красочно представили свои издания в небольшом музыкальном выступлении, проявив воображение и креативность. Наш Восточно-Европейский лицей и школа №2 поселка Сенной первыми в нашей области подключились к проекту «Всероссийская школьная летопись» и создали Книги класса. Создают свою Книгу и учащиеся энгельсской школы № 33, они тоже рассказали на вебинаре, как работают над сборником.

Полина Жданович: «Всероссийская школьная летопись» – проект, направленный на увековечивание событий прекрасных школьных лет. Его авторы предлагают учащимся создать собственную Книгу класса и запечатлеть события школьных лет не только в фотографиях и кратких текстах с соцсетях, но и зафиксировать свои мысли, мечты, сомнения и планы на бумаге, в книге, которая будет навечно сохранена в Российской книжной палате. Мои одноклассники сразу ухватились за возможность создать общую историю нашей лицейской жизни и выпустить книгу в московском издательстве «Живая классика». Эта идея показалась нам очень интересной и актуальной.
Написание общей книги – серьезное дело. Для того, чтобы она была интересна, надо продумать все до мельчайших подробностей. Необходимо выбрать дизайн, фотографии, подходящие картинки. Но самым важным являются тексты. В книгу моего класса «Собранье пестрых глав» вошли самые лучшие сочинения, заметки, репортажи, рассказы, созданные нами за пять лицейских лет для лицейского журнала, так сказать, «сливки». Наша книга – хронология, история нашего взросления. Это настоящая летопись класса: на первых страницах мы читаем, что писали, о чем думали в пятом классе, дальше – материалы шестого, седьмого, восьмого классов, а ближе к концу – наши надежды на будущее – письма самим себе, повзрослевшим на двадцать лет.
Видели бы вы заинтересованность моих одноклассников, когда мы взяли в руки новенькие, не раскрытые еще ни кем книги, исходивший от них запах типографии взволновал всех, а как преображались лица, когда каждый находил свои тексты в сборнике!
Этот проект подарил нашему классу новую жизнь, активную, творческую, насыщенную красками. Я советую всем, кто желает сплотить свой класс и научиться создавать интересные тексты, кто хочет запомнить, запечатлеть школьные годы, увековечить свои отношения, эмоции, переживания и мечтания, подключайтесь к Всероссийской школьной летописи, создайте Книгу своего класса!

Ведущая рубрики «Школьный дневник» Наталья Дегтярева

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