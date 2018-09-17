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«Воложка» – это здорово!

Школьный дневник
Неожиданным продолжением летних каникул и одновременно необычным началом учебного года стала для 100 учащихся 9-11 классов школ Саратова и Энгельса «экономическая» смена в лагере «Ровесник».

«Воложка» – это здорово!

Вот, что нам раассказали участники события – десятиклассники Восточно-Европейского лицея:

Екатерина Хохлова: «Ещё какие-то два года – и пора поступать в вуз. Я могу попробовать себя и в медицинской, и в юридической сфере. Но на данный момент наиболее интересной для меня является сфера экономики. Поэтому я была в нетерпении, узнав, что мою заявку на участие в выездной экономической школе приняли. Не могу сказать, чего конкретно я ожидала, но эти три дня в начале сентября явно превзошли все мои ожидания. Я опасалась, что или учебы будет слишком много или, наоборот, процессу получения знаний не будет уделено должного времени. Однако организаторам Саратовской выездной экономической школы «Воложка-2018» удалось почти невозможное: грамотно объединить познавательную учебную программу с тренингами, практиками, лекциями, которые проводили преподаватели Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова, и развлекательную лагерную деятельность».

Максим Илюшкин: «Интересно стало сразу же, с первых лекций преподавателей Эконома о спросе и предложении. Потом были тренинги по бизнес-проектированию, увлекательные викторины по экономике. Больше всего нам запомнились и понравились занятия по созданию бизнес-проектов. Что-то всё-таки в этом есть особенное! Сначала нам продемонстрировали основы бизнес-проектирования на примере уже готового проекта студентов Эконома по организации студенческого журнала. Мы разбирали много тонкостей и нюансов. Из множества важных мелочей мне больше всего врезалось в память, что нужно очень тщательно просчитывать риски, в противном случае при реализации проекта всё может получиться, мягко говоря, не так, как было запланировано на бумаге. Затем нам предстояло разработать и защитить и свой собственный бизнес-проект. Как идею наша группа выбрала создание “Аптеки на колёсах” – аптеки для маломобильных групп населения и людей, проживающих в отдалённых районах области. К сожалению, даже при кропотливой работе мы не учли многие нюансы с точки зрения фармацевтики и это впоследствии плохо отразилось на наших оценках при защите проекта перед жюри».

Яна Береснева: «Три дня. Кажется, это очень мало. Поверьте, мой мозг буквально кипел во время лекций и занятий по экономике. Всем учащимся выдали специальные рабочие тетради, по которым мы занимались. Удивительно, но за три дня мы прошли абсолютно все! Все 40 с лишним страниц! Многого я, конечно, до этого не знала, но уверена, что рано или поздно эти знания мне обязательно понадобятся. Я, вероятно, никогда не стану экономистом. Но три дня в ВЭШ "Воложка 2018", безусловно, не прошли даром. Здесь я поняла главное: совершайте безумные поступки, осуществляйте свои планы и мечты и всегда ищите пользу абсолютно во всём!»

Руслан Дарьин: «А еще, ярким завершением каждого дня были вечерние интерактивные представления. Вожатые и воспитатели «Ровесника» очень креативные и открытые, за что им самим и организаторам «Воложки» огромное спасибо. Каждый вечер мы то пели, то танцевали, то ставили различные сценки. А после этого начиналась дискотека с одним из лучших, на моей памяти, диджеем, который раскачивал толпу с помощью любой музыки, даже из девяностых. Всё это создавало атмосферу настоящей лагерной смены, не смотря на очень узкие временные рамки. Наше общее мнение: проект выездной экономической школы на территории лагеря – это очень удачная идея! Здесь можно эффективно изучать новый материал по экономике и отдыхать на свежем воздухе. «Воложка-2018» – это незабываемое впечатление, один из самых успешных проектов, в которых я участвовал в последние годы».

Ведущая рубрики «Школьный дневник» Наталья Дегтярева


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