Открыты для новых событий

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Школьный дневник
Уникальный медиафорум школ Саратова и Энгельса состоялся в саратовском лицее «Солярис». О своих впечатлениях рассказывает Александра Калач

Медиафорум собрал и объединил более 500 ярких, активных и талантливых подростков. В его рамках опытные представители журналистской профессии – сотрудники ГТРК "Саратов" Матвеева Лилия, газеты "Саратовская панорама", "Регион 64", "Курьер Поволжье", энгельсского телевидения, интернет-журнала "Номер 9", Института филологии и журналистики СГУ поделились с начинающими журналистами – учениками школ Саратова и Энгельса, бесценными знаниями о различных аспектах непростой, но невероятно захватывающей работы в медиасфере.
Слова председателя комитета по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" Ларисы Ревуцкой, сказанные на открытии форума, несомненно запомнились всем присутствующим: "Журналист – это человек, который обладает критичным умом, цепким взглядом, но, прежде всего, душевной добротой. Ведь не всегда приходится писать о чем-то хорошем, но любой текст должен быть написан с добротой и человечностью."
О том, каким должен быть настоящий журналист, на форуме говорилось немало. В частности, 12-летняя Кристина Шиловская, ученица лицея "Солярис", занимающаяся на форуме подготовкой телерепортажа для медиа-холдинга "Соляриса" в интервью своим сверстникам, членам редакции журнала «Птичка-неВЕЛичка» Восточно-Европейского лицея сказала, что страшнейшими пороками журналиста она считает «лень и страх, ведь журналист всегда должен быть открыт для новых событий и людей и должен быть готов к любой ответственности и любым трудностям на своем пути». И спорить с этим утверждением юной тележурналистки невозможно.
О секретах работы журналиста, особенностях различных сфер медиаотрасли опытные и начинающие журналисты увлеченно и заинтересованно говорили на шестнадцати тематических площадках. В частности, на лекции "Визуальное мышление, или зачем журналисту думать картинками" завуч Школы Журналистики ИФиЖ СГУ Лариса Суворова рассказала школьникам, как размещать иллюстрации в журналах, каким образом они должны быть подобраны, какие трюки используют журналисты при поиске нестандартных решений оформления, а также дала советы из своего личного опыта. Занятие проходило в виде диалога, в котором каждый слушатель мог задать вопрос, высказать своё мнение и услышать мнение педагога.
Масштабное событие. Множество участников. Тонны знаний. И еще больше впечатлений. Каждый из нас был глубоко вдохновлен медиа-форумом: когда находишься в окружении людей, увлеченных тем же, чем и ты, веришь, что все на свете возможно.

Ведущая рубрики «Школьный дневник» Наталья Дегтярева
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