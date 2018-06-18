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СНИМАЕМ ГОРОД

Школьный дневник
Конкурс видеосюжетов о городе проходит в рамках проекта «Саратов-открытый город». Для начала всех желающих пригласили на мастер-класс, о нём рассказывает Александра Калач.

-Я ступаю по деревянному полу, затаив дыхание и слыша множество осторожных вторящих мне шагов и возбужденный шепот группы подростков, снующих всюду с камерами и снимающих самые неожиданные кадры в Доме-музее Павла Кузнецова — трепетной реконструкции дома, где провел свое детство выдающийся живописец. Мои сверстники пытаются ухватить и зафиксировать всё: танцующие на ступенях тени от листвы, колышущиеся цветы сада, движение скрипящей двери, узор трещин на стене, игру света в оконных стеклах и величественную панораму, открывающуюся с балкончика мансарды дома художника.
Каждый, включая меня, снимает свой крохотный фильм на конкурс видеосюжетов о городе. Все мы – участники мастер-класса в рамках проекта «Саратов – открытый город» по гранту президента РФ, проходящего под руководством Татьяны Викторовны Зориной, главного редактора Нижне-Волжской студии кинохроники, директора «Фестивального центра» и директора Международного телекинофестиваля «Саратовские страдания». Съемки в саду и Доме Павла Кузнецова – практическая часть мастер-класса. Ведь практика — неотъемлемая часть теории.
А теоретическая часть – начало нашего мастер-класса – проходила в Доме кино. И это тоже было захватывающе и увлекательно. Обсуждение особенностей, мотивов и высоких целей творчества великих кинорежиссеров перетекло в разговор о том, как стоит снимать документальный фильм. Мы получили практически применимые советы о различных аспектах съемки документального кино, а потом, вдохновленные, отправились практиковаться.
Несомненно, полученные знания пригодятся и мне, и всей группе участников мастер-класса и не только для съёмок конкурсных видеосюжетов, ведь некоторые из нас планируют в будущем связать свою жизнь с кино и тележурналистикой. И участие в проекте «Саратов-открытый город» – первый шаг к осуществлению мечты.

Ведущая рубрики «Школьный дневник» Наталья Дегтярева
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