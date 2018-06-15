15 июня 2018 17:31 ПЯТНИЦА
Новости
15:38 | 15 июня
В Саратовской области выявлены новые очаги АЧС
14:48 | 15 июня
На бульваре Рахова будут угадывать мелодию и рисовать на асфальте
13:53 | 15 июня
Изменяется расписание электрички Карамыш – Тарханы
13:00 | 15 июня
В конце июня в музее имени А.Н.Радищева состоится презентация выставки «Большой театр. Миг искусства»
11:57 | 15 июня
В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров
11:04 | 15 июня
В Радищевском музее открывается персональная выставка Никаса Сафронова "Тайна света. Избранное"
09:58 | 15 июня
В Парке Победы состоялось мероприятие областного отделения «Российский Красный Крест» и региональной службы крови области
09:17 | 15 июня
В саратовских теплицах с начала года произведено 18,6 тысяч тонн овощей
18:00 | 14 июня
В Саратове состоится собрание для родителей абитуриентов
17:03 | 14 июня
В Заводском районе временно закрывается переезд
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Я покажу тебе мир

Школьный дневник
О мире, который ты не можешь увидеть, тебе могут подробно, в деталях рассказать другие люди – и ты представишь его сам, как на картинке.

Рассказать нашим незрячим сверстникам о том, каким мы видим мир вокруг, – вот цель проекта «Я покажу тебе мир», которым мы, пяти- и шестиклассники Восточно-Европейского лицея, члены кружка журналистики, занимались в этом году вместе с сотрудниками областной специальной библиотеки для слепых.
Я покажу тебе мир

Рядом с нашим лицеем, на углу улиц 1-я Садовая и Мясницкая находится библиотека для слабовидящих людей. И однажды наш кружок журналистики отправился туда на экскурсию. Здесь мы увидели книги совершенно другие, не такие, как в обычных библиотеках. Оказывается, для слабовидящих издают книги с очень крупным шрифтом и с иллюстрациями в особой цветовой гамме – яркие цвета без добавления лишних оттенков.
Но самые интересные книги разработаны для слепых людей. Они издаются с помощью шрифта Брайля – это особое расположение выпуклых точек, которые складываются в символы-буквы. И иллюстрации в изданиях для слепых особенные – рельефные. Сотрудники библиотеки Татьяна Игоревна Забавникова, Ольга Викторовна Есина, Татьяна Михайловна Козина рассказали нам о том, как слепые читатели пальцами «рассматривают» иллюстрации. То же самое и со шрифтом Брайля: его тоже читают каким-то неведомым для меня способом – пальцами. Редактор текста по системе Брайля Геннадий Валентинович Генералов показал нам, как пишут этим шрифтом – с помощью специальной сетки и острой палочки, как редактор работает в специальной программе на компьютере.
А еще нам показали книги-игрушки для самых маленьких детей, которые не умеют писать и читать, а познают мир тактильно – на ощупь. Некоторые фрагменты картинок сделаны из материалов, близких к тому, из чего сделан и сам предмет, который изображают.
После посещения библиотеки мы с руководителем нашего кружка Натальей Валентиновной Дегтярёвой придумали проект, который назвали «Я покажу тебе мир». Мы решили в подарок нашим сверстникам – читателям библиотеки для слепых подготовить специальный выпуск нашего лицейского журнала «Птичка-неВЕЛичка» и издать его двумя способами – укрупнённым шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. В этом нам помогали работники библиотеки.
Сначала мы писали рассказы и сказки о себе и о своих домашних питомцах. Все авторы старались писать свои тексты как можно более образно, рассказывать о своих любимых кошках, собаках, черепашках и рыбках с деталями и подробностями.
А потом мы выбрали несколько рассказов и постаралась сделать иллюстрации к ним: рисовали четкие и яркие картинки, пытались создать образы животных, используя подручные материалы. Я сделала двух котов, черепашку и хомяка. Использовала ткани, мех от пальто, мозаику, ракушки, бусинки. Я пыталась как можно более точно передать в своих объемных иллюстрациях-аппликациях образы животных из рассказов моих одноклассников.
Надеюсь, что те дети, которые будут знакомиться со спецвыпусками наших журналов, оценят рассказы и рисунки моих одноклассников и мои старания и смогут погладить пушистых котиков и потрогать твёрдый панцирь черепахи, уникальный по своей текстуре. Может быть, так у них сложится яркая картинка, и они смогут представить животных, которых не видели.
В библиотеке нам рассказали также об универсальном способе передачи текстов для слепых и слабовидящих – это аудиозапись. Кассеты с записями сказок, рассказов, романов хранятся в библиотеке в больших количествах. Мы тоже сами начитали наши рассказы на диск и, таким образом, сделали еще и аудио-вариант спецвыпуска нашей «Птички-неВЕЛички».
Последнее занятие кружка перед летними каникулами мы провели в библиотеке и вместе с сотрудниками придумали, как будем продолжать наш проект и что сможем на будущий год сделать уже совместно с юными читателями Саратовской областной специальной библиотеки для слепых.
Полина Люжинас,
ученица 7 класса Восточно-Европейского лицея г. Саратова
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код