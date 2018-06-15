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О мире, который ты не можешь увидеть, тебе могут подробно, в деталях рассказать другие люди – и ты представишь его сам, как на картинке.Рассказать нашим незрячим сверстникам о том, каким мы видим мир вокруг, – вот цель проекта «Я покажу тебе мир», которым мы, пяти- и шестиклассники Восточно-Европейского лицея, члены кружка журналистики, занимались в этом году вместе с сотрудниками областной специальной библиотеки для слепых.Рядом с нашим лицеем, на углу улиц 1-я Садовая и Мясницкая находится библиотека для слабовидящих людей. И однажды наш кружок журналистики отправился туда на экскурсию. Здесь мы увидели книги совершенно другие, не такие, как в обычных библиотеках. Оказывается, для слабовидящих издают книги с очень крупным шрифтом и с иллюстрациями в особой цветовой гамме – яркие цвета без добавления лишних оттенков.Но самые интересные книги разработаны для слепых людей. Они издаются с помощью шрифта Брайля – это особое расположение выпуклых точек, которые складываются в символы-буквы. И иллюстрации в изданиях для слепых особенные – рельефные. Сотрудники библиотеки Татьяна Игоревна Забавникова, Ольга Викторовна Есина, Татьяна Михайловна Козина рассказали нам о том, как слепые читатели пальцами «рассматривают» иллюстрации. То же самое и со шрифтом Брайля: его тоже читают каким-то неведомым для меня способом – пальцами. Редактор текста по системе Брайля Геннадий Валентинович Генералов показал нам, как пишут этим шрифтом – с помощью специальной сетки и острой палочки, как редактор работает в специальной программе на компьютере.А еще нам показали книги-игрушки для самых маленьких детей, которые не умеют писать и читать, а познают мир тактильно – на ощупь. Некоторые фрагменты картинок сделаны из материалов, близких к тому, из чего сделан и сам предмет, который изображают.После посещения библиотеки мы с руководителем нашего кружка Натальей Валентиновной Дегтярёвой придумали проект, который назвали «Я покажу тебе мир». Мы решили в подарок нашим сверстникам – читателям библиотеки для слепых подготовить специальный выпуск нашего лицейского журнала «Птичка-неВЕЛичка» и издать его двумя способами – укрупнённым шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. В этом нам помогали работники библиотеки.Сначала мы писали рассказы и сказки о себе и о своих домашних питомцах. Все авторы старались писать свои тексты как можно более образно, рассказывать о своих любимых кошках, собаках, черепашках и рыбках с деталями и подробностями.А потом мы выбрали несколько рассказов и постаралась сделать иллюстрации к ним: рисовали четкие и яркие картинки, пытались создать образы животных, используя подручные материалы. Я сделала двух котов, черепашку и хомяка. Использовала ткани, мех от пальто, мозаику, ракушки, бусинки. Я пыталась как можно более точно передать в своих объемных иллюстрациях-аппликациях образы животных из рассказов моих одноклассников.Надеюсь, что те дети, которые будут знакомиться со спецвыпусками наших журналов, оценят рассказы и рисунки моих одноклассников и мои старания и смогут погладить пушистых котиков и потрогать твёрдый панцирь черепахи, уникальный по своей текстуре. Может быть, так у них сложится яркая картинка, и они смогут представить животных, которых не видели.В библиотеке нам рассказали также об универсальном способе передачи текстов для слепых и слабовидящих – это аудиозапись. Кассеты с записями сказок, рассказов, романов хранятся в библиотеке в больших количествах. Мы тоже сами начитали наши рассказы на диск и, таким образом, сделали еще и аудио-вариант спецвыпуска нашей «Птички-неВЕЛички».Последнее занятие кружка перед летними каникулами мы провели в библиотеке и вместе с сотрудниками придумали, как будем продолжать наш проект и что сможем на будущий год сделать уже совместно с юными читателями Саратовской областной специальной библиотеки для слепых.Полина Люжинас,ученица 7 класса Восточно-Европейского лицея г. Саратова