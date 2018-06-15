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Мы желаем вам лучшего

Школьный дневник
Мы часто не задумываемся о своих поступках, не размышляем, что могло бы произойти, сделай мы так или иначе. Но однажды происходит встреча, которая заставляет тебя на многое посмотреть иначе…

Мы желаем вам лучшего

– Здравствуйте, меня зовут Венера, и я председатель региональной общественной организации людей с ограниченными возможностями «ТЫ НЕ ОДИН». Ребята, я хочу спросить вас: что для вас значит счастье?
В зале сразу поднялся шум, все перешептывались, думали, что ответить.
– Наверное, для вас это – хорошо сдать экзамены, получить новый айфон? – продолжились вопросы.
Многие закивали, по всему залу начали раздаваться утвердительные высказывания.
– Конечно, вы вряд ли разговариваете в своем обществе о таких людях, как мы – людях с ограниченными возможностями. Для вас это неестественно, как-то неправильно. И мы вас понимаем, ведь мы тоже не всегда были такими. Мы тоже были здоровыми людьми, как вы, и так же не думали о тех, кем сейчас являемся. Это другой мир – мир, где намного меньше людей, мир, о котором не принято говорить вслух. Но мы пришли не для того, чтобы жаловаться. Мы пришли для того, чтобы предостеречь вас, чтобы вы никогда не попали в этот страшный мир ограниченных возможностей, чтобы вы никогда не испытали того, что каждый день испытываем мы.
Перешёптывания прекратились, все заворожено слушали женщину, ни говоря ни слова.
– Сейчас, среди подростков, стало модным быть руфером – любителем полазить по высоким крышам и сооружениям, и не только рисковать самому, но и брать других на слабо, подкалывать и побуждать людей на опрометчивые поступки. И кто-то ведётся на это и думает о последствиях уже после сделанного. А вам никогда не приходит в голову вопрос: "А зачем мне это? Неужели мне действительно это так важно?". Наверное, нет. И это очень печально. Мы хотим попросить вас, пожалуйста, прежде чем сделать что-то рисковое: залезть на высокое здание, делать там трюки и тому подобное, подумайте о последствиях и – хоть раз сделайте шаг не вперед, а назад. Пусть это будет выглядеть не круто, пусть вас начнут потом подначивать, но ведь вы останетесь здоровыми. Разве это не счастье? Разве это не счастье – быть полноценным, быть частью здорового общества и не знать о трудностях нашего мира?
По залу снова прошёл тихий гул, ученики со смешанными чувствами уставились друг на друга.
– Мы хотим показать вам один ролик, – с этими словами Венера подошла к компьютеру и нажала на кнопку.
На экране появилось изображение – кадры различных неудавшихся прыжков и вылазок подростков, заснятых на камеру. Один свалился со строительного крана, другой пытался сделать паркур на краю крыши высокого дома, но не рассчитал и соскользнул вниз. Девушка, уже однажды сфотографировав себя на огромной высоте, решила побить свой рекорд, забраться повыше и сделать очередное селфи, но зацепила электропровод и... Не стоит говорить, что все эти люди не выжили.
– Ребята, как вы думаете, неужели ради красивой фотографии стоит рисковать своей жизнью?
Ученики замотали головами, послышались тихие "нет...".
– Мы тоже так считаем. Пожалуйста, не делайте того, о чём сможете пожалеть, потому что, шагнув навстречу опасности, вы рискуете оказаться в мире, где всё гораздо сложнее, в мире, в котором так страшно и одиноко.
Все начали аплодировать, некоторые смахивали слезинки с глаз, ведь то, что мы сегодня услышали было действительно грустно. Всех учеников собрали вокруг гостей и сделали несколько общих фотографий на память. Я подошла к Венере и обняла её. Она сделала тоже самое и прошептала "Берегите себя, пожалуйста. Мы правда желаем вам лучшего".
Анна Куклева,
ученица 10 класса Восточно-Европейского лицея г. Саратова

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