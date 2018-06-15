Мы желаем вам лучшего

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Анна Куклева,

ученица 10 класса Восточно-Европейского лицея г. Саратова

Мы часто не задумываемся о своих поступках, не размышляем, что могло бы произойти, сделай мы так или иначе. Но однажды происходит встреча, которая заставляет тебя на многое посмотреть иначе…В зале сразу поднялся шум, все перешептывались, думали, что ответить.– продолжились вопросы.Многие закивали, по всему залу начали раздаваться утвердительные высказывания.– Конечно, вы вряд ли разговариваете в своем обществе о таких людях, как мы – людях с ограниченными возможностями. Для вас это неестественно, как-то неправильно. И мы вас понимаем, ведь мы тоже не всегда были такими. Мы тоже были здоровыми людьми, как вы, и так же не думали о тех, кем сейчас являемся. Это другой мир – мир, где намного меньше людей, мир, о котором не принято говорить вслух. Но мы пришли не для того, чтобы жаловаться. Мы пришли для того, чтобы предостеречь вас, чтобы вы никогда не попали в этот страшный мир ограниченных возможностей, чтобы вы никогда не испытали того, что каждый день испытываем мы.Перешёптывания прекратились, все заворожено слушали женщину, ни говоря ни слова.– Сейчас, среди подростков, стало модным быть руфером – любителем полазить по высоким крышам и сооружениям, и не только рисковать самому, но и брать других на слабо, подкалывать и побуждать людей на опрометчивые поступки. И кто-то ведётся на это и думает о последствиях уже после сделанного. А вам никогда не приходит в голову вопрос: "А зачем мне это? Неужели мне действительно это так важно?". Наверное, нет. И это очень печально. Мы хотим попросить вас, пожалуйста, прежде чем сделать что-то рисковое: залезть на высокое здание, делать там трюки и тому подобное, подумайте о последствиях и – хоть раз сделайте шаг не вперед, а назад. Пусть это будет выглядеть не круто, пусть вас начнут потом подначивать, но ведь вы останетесь здоровыми. Разве это не счастье? Разве это не счастье – быть полноценным, быть частью здорового общества и не знать о трудностях нашего мира?По залу снова прошёл тихий гул, ученики со смешанными чувствами уставились друг на друга.– Мы хотим показать вам один ролик, – с этими словами Венера подошла к компьютеру и нажала на кнопку.На экране появилось изображение – кадры различных неудавшихся прыжков и вылазок подростков, заснятых на камеру. Один свалился со строительного крана, другой пытался сделать паркур на краю крыши высокого дома, но не рассчитал и соскользнул вниз. Девушка, уже однажды сфотографировав себя на огромной высоте, решила побить свой рекорд, забраться повыше и сделать очередное селфи, но зацепила электропровод и... Не стоит говорить, что все эти люди не выжили.– Ребята, как вы думаете, неужели ради красивой фотографии стоит рисковать своей жизнью?Ученики замотали головами, послышались тихие "нет...".– Мы тоже так считаем. Пожалуйста, не делайте того, о чём сможете пожалеть, потому что, шагнув навстречу опасности, вы рискуете оказаться в мире, где всё гораздо сложнее, в мире, в котором так страшно и одиноко.Все начали аплодировать, некоторые смахивали слезинки с глаз, ведь то, что мы сегодня услышали было действительно грустно. Всех учеников собрали вокруг гостей и сделали несколько общих фотографий на память. Я подошла к Венере и обняла её. Она сделала тоже самое и прошептала "Берегите себя, пожалуйста. Мы правда желаем вам лучшего".