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Инициаторы создания на нашем сайте рубрики «Школьный дневник» – учащиеся саратовского Восточно-Европейского лицея, члены Секции юных журналистов при Московском городском отделении Союза журналистов России.Пять лет в ВЕЛ издаётся журнал «Птичка-неВЕЛичка». В мае этого года в Москве, в Издательском доме «Живая классика» вышла в свет книга «Собранье пёстрых глав», написанная девятиклассниками ВЕЛ. И первые материалы в рубрику «Школьный дневник» подготовили тоже учащиеся ВЕЛ.Мы хотим, чтобы в «Школьный дневник» предлагали темы, писали, снимали фото и видеосюжеты сами школьники. Чтобы «Школьный дневник» стал рубрикой не только о школе, но обо всем, чем наполнена жизнь учащихся в школе и за её пределами. Это – площадка для ваших, юные журналисты, первых шагов. Мы ждем ваши заметки, репортажи, интервью. «Школьный дневник» открыт для всех.