15 июня 2018 17:31 ПЯТНИЦА
Новости
15:38 | 15 июня
В Саратовской области выявлены новые очаги АЧС
14:48 | 15 июня
На бульваре Рахова будут угадывать мелодию и рисовать на асфальте
13:53 | 15 июня
Изменяется расписание электрички Карамыш – Тарханы
13:00 | 15 июня
В конце июня в музее имени А.Н.Радищева состоится презентация выставки «Большой театр. Миг искусства»
11:57 | 15 июня
В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров
11:04 | 15 июня
В Радищевском музее открывается персональная выставка Никаса Сафронова "Тайна света. Избранное"
09:58 | 15 июня
В Парке Победы состоялось мероприятие областного отделения «Российский Красный Крест» и региональной службы крови области
09:17 | 15 июня
В саратовских теплицах с начала года произведено 18,6 тысяч тонн овощей
18:00 | 14 июня
В Саратове состоится собрание для родителей абитуриентов
17:03 | 14 июня
В Заводском районе временно закрывается переезд
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Школьный дневник

Школьный дневник
Инициаторы создания на нашем сайте рубрики «Школьный дневник» – учащиеся саратовского Восточно-Европейского лицея, члены Секции юных журналистов при Московском городском отделении Союза журналистов России.

Пять лет в ВЕЛ издаётся журнал «Птичка-неВЕЛичка». В мае этого года в Москве, в Издательском доме «Живая классика» вышла в свет книга «Собранье пёстрых глав», написанная девятиклассниками ВЕЛ. И первые материалы в рубрику «Школьный дневник» подготовили тоже учащиеся ВЕЛ.
Мы хотим, чтобы в «Школьный дневник» предлагали темы, писали, снимали фото и видеосюжеты сами школьники. Чтобы «Школьный дневник» стал рубрикой не только о школе, но обо всем, чем наполнена жизнь учащихся в школе и за её пределами. Это – площадка для ваших, юные журналисты, первых шагов. Мы ждем ваши заметки, репортажи, интервью. «Школьный дневник» открыт для всех.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код