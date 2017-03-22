Финансово-кредитная система: оздоровление продолжается
Банковские вклады и депозиты получат новые гарантии
ФОТО: ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Четыре новых «банковских» законопроекта, которые обсуждают в Государственной Думе, существенно изменят ситуацию в кредитной сфере. Один из них предусматривает создание Фонда банковской консолидации, который призван санировать проблемные учреждения.
АСВ теряет полномочия
Поддержание стабильности в банковской системе на фоне экономического кризиса дорого обходится государству и налогоплательщикам. Напомню, что в 2105 году отечественным банкам было выделено из госбюджета около триллиона рублей, которые, по данным Счётной палаты, были израсходованы далеко не самым эффективным образом. Во всяком случае, количество кредитных учреждений, у которых Центробанк отозвал лицензии, не уменьшилось, а по абсолютному размеру краха отдельного банка и вовсе были достигнуты рекорды: около 200 миллиардов рублей украли собственники и менеджмент Внешпромбанка, заняв малопочтенное первое место в списке банковских мошенников.
А вот совсем свежие данные: в феврале 2017 года 15 банков нарушили требования обязательных нормативов. Вскоре у трёх кредитных учреждений из этого списка были отозваны лицензии. Соответственно, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вновь готовится к тому, чтобы возмещать убытки вкладчиков — физических лиц… А всего за годы действий государственных гарантий АСВ выплатила вкладчикам около триллиона рублей! Добавим к этому финансовую помощь в размере 860 миллиардов рублей, которую Центробанк направил на санацию прогорающих банков, и станет ясно, что это удовольствие — поддерживать банкротов — не дешёвое и не всегда эффективное.
К примеру, очень часто банки-санаторы использовали выделяемые Центробанком кредитные ресурсы не на то, чтобы вывести погибающие банки на приемлемый уровень рентабельности, сохраняя средства вкладчиков и клиентов, а на решение собственных проблем: поддержание баланса и уровня достаточности капитала на закрытие дыр в бюджете и тому подобное. Нужды санируемого банка в такой ситуации учитывались в последнюю очередь, а процедура оздоровления искусственно затягивалась, вынуждая ЦБ продолжать её дополнительно финансировать.
Санация — дело прибыльное
Что делать? Комитет по финансовому рынку Госдумы совместно с Центробанком разработал в конце прошлого года законопроект, который призван оптимизировать процедуру санации, которую будет осуществлять новый Фонд консолидации банковского сектора. А Агентство страхования вкладов, которое до последнего времени занималось этой процедурой, сосредоточится исключительно на вкладах населения и работой с активами ликвидированных банков.
Как будет проходить работа? С принятием нового законопроекта санацию будет проводить исключительно Банк России через Фонд консолидации банковского сектора и его Управляющую компанию.
О деталях этого процесса рассказал 20 марта на «круглом столе» по теме финансового оздоровления в Госдуме Василий Поздышев, заместитель председателя Центробанка России. Основным инструментом станет прямая докапитализация регулятором проблемного банка, которая заменит долговую санацию, при которой Банк России предоставлял санируемому кредиты под льготный процент, за счёт разницы между которым и рыночными ставками образовывался доход, дающий ресурсы на оздоровление.
Такой механизм, подчеркнул банкир, сэкономит примерно 30 процентов ресурсов, направляемых на санацию, а также позволит не выводить проблемные банки из конкурентной среды за счёт дешёвых кредитов. Другая мера — привлекать стороннего инвестора, который получит возможность участвовать в капитале поднадзорного банка и фактически может стать его владельцем на достаточно малозатратных условиях. А конечной целью управления банками, которые удастся рекапитализировать, как особо отметил Василий Поздышев, является их продажа новому владельцу на открытом аукционе.
Разумеется, все эти новшества требуют не только соответствующего законодательного оформления, но и более развернутой аргументации. Как подчеркнул на заседании «круглого стола» Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам: насколько целесообразно создавать новую структуру фактически в единой системе Центробанка? Ведь предполагается, что во главе АСВ станет председатель Банка России.
Но в целом стратегия оздоровления банковской системы, судя по законопроекту, выбрана верно и может принести немалый эффект. Ведь гораздо выгоднее и расчетливее предотвращать банкротство, санируя проблемные кредитные учреждения с тем, чтобы избежать мгновенных и немалых выплат — только на компенсацию вкладов физических лиц, напомню, ушло около триллиона рублей. Это по экономическим критериям. Но есть и социальный аспект: каждый закрытый банк — это дополнительные градусы напряженности в обществе, которая отнюдь не способствует выходу из кризиса. Единственное огорчает: такой законопроект хорошо было бы разработать ещё пару лет назад, тогда потери в банковской системе были бы гораздо меньше.
Автор: Юрий Скиданов
Источник: Парламентская газета
ФОТО: ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Четыре новых «банковских» законопроекта, которые обсуждают в Государственной Думе, существенно изменят ситуацию в кредитной сфере. Один из них предусматривает создание Фонда банковской консолидации, который призван санировать проблемные учреждения.
АСВ теряет полномочия
Поддержание стабильности в банковской системе на фоне экономического кризиса дорого обходится государству и налогоплательщикам. Напомню, что в 2105 году отечественным банкам было выделено из госбюджета около триллиона рублей, которые, по данным Счётной палаты, были израсходованы далеко не самым эффективным образом. Во всяком случае, количество кредитных учреждений, у которых Центробанк отозвал лицензии, не уменьшилось, а по абсолютному размеру краха отдельного банка и вовсе были достигнуты рекорды: около 200 миллиардов рублей украли собственники и менеджмент Внешпромбанка, заняв малопочтенное первое место в списке банковских мошенников.
А вот совсем свежие данные: в феврале 2017 года 15 банков нарушили требования обязательных нормативов. Вскоре у трёх кредитных учреждений из этого списка были отозваны лицензии. Соответственно, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вновь готовится к тому, чтобы возмещать убытки вкладчиков — физических лиц… А всего за годы действий государственных гарантий АСВ выплатила вкладчикам около триллиона рублей! Добавим к этому финансовую помощь в размере 860 миллиардов рублей, которую Центробанк направил на санацию прогорающих банков, и станет ясно, что это удовольствие — поддерживать банкротов — не дешёвое и не всегда эффективное.
К примеру, очень часто банки-санаторы использовали выделяемые Центробанком кредитные ресурсы не на то, чтобы вывести погибающие банки на приемлемый уровень рентабельности, сохраняя средства вкладчиков и клиентов, а на решение собственных проблем: поддержание баланса и уровня достаточности капитала на закрытие дыр в бюджете и тому подобное. Нужды санируемого банка в такой ситуации учитывались в последнюю очередь, а процедура оздоровления искусственно затягивалась, вынуждая ЦБ продолжать её дополнительно финансировать.
Санация — дело прибыльное
Что делать? Комитет по финансовому рынку Госдумы совместно с Центробанком разработал в конце прошлого года законопроект, который призван оптимизировать процедуру санации, которую будет осуществлять новый Фонд консолидации банковского сектора. А Агентство страхования вкладов, которое до последнего времени занималось этой процедурой, сосредоточится исключительно на вкладах населения и работой с активами ликвидированных банков.
Как будет проходить работа? С принятием нового законопроекта санацию будет проводить исключительно Банк России через Фонд консолидации банковского сектора и его Управляющую компанию.
О деталях этого процесса рассказал 20 марта на «круглом столе» по теме финансового оздоровления в Госдуме Василий Поздышев, заместитель председателя Центробанка России. Основным инструментом станет прямая докапитализация регулятором проблемного банка, которая заменит долговую санацию, при которой Банк России предоставлял санируемому кредиты под льготный процент, за счёт разницы между которым и рыночными ставками образовывался доход, дающий ресурсы на оздоровление.
Такой механизм, подчеркнул банкир, сэкономит примерно 30 процентов ресурсов, направляемых на санацию, а также позволит не выводить проблемные банки из конкурентной среды за счёт дешёвых кредитов. Другая мера — привлекать стороннего инвестора, который получит возможность участвовать в капитале поднадзорного банка и фактически может стать его владельцем на достаточно малозатратных условиях. А конечной целью управления банками, которые удастся рекапитализировать, как особо отметил Василий Поздышев, является их продажа новому владельцу на открытом аукционе.
Разумеется, все эти новшества требуют не только соответствующего законодательного оформления, но и более развернутой аргументации. Как подчеркнул на заседании «круглого стола» Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам: насколько целесообразно создавать новую структуру фактически в единой системе Центробанка? Ведь предполагается, что во главе АСВ станет председатель Банка России.
Но в целом стратегия оздоровления банковской системы, судя по законопроекту, выбрана верно и может принести немалый эффект. Ведь гораздо выгоднее и расчетливее предотвращать банкротство, санируя проблемные кредитные учреждения с тем, чтобы избежать мгновенных и немалых выплат — только на компенсацию вкладов физических лиц, напомню, ушло около триллиона рублей. Это по экономическим критериям. Но есть и социальный аспект: каждый закрытый банк — это дополнительные градусы напряженности в обществе, которая отнюдь не способствует выходу из кризиса. Единственное огорчает: такой законопроект хорошо было бы разработать ещё пару лет назад, тогда потери в банковской системе были бы гораздо меньше.
Автор: Юрий Скиданов
Источник: Парламентская газета