В Саратове энергетики заменили 12,5 км теплосетей
Работа проводится в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
По информации министерства строительства и ЖКХ области, на сегодняшний день заменено 12,5 км теплосетей из запланированных 17,5 км. Также энергетики установили более 2500 верхних и нижних лотков под теплотрассы.
Всего на данный момент в Саратове ремонтируется 10 участков тепломагистралей: на улицах Чернышевского, Радищева, Кузнечной, Сакко и Ванцетти, 53-й Стрелковой Дивизии, Мичурина, Горького, Большой Казачьей, Чапаева и Октябрьской.
На участках по улице 53-й Стрелковой дивизии и Чапаева энергетики уложили трубопровод, смонтировали и реконструировали железобетонные конструкции канала и тепловых камер. Специалисты приступили к перекрытию и обратной засыпке.