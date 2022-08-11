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В Саратове состоится Всероссийский форум пограничников России-2022

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Сегодня состоялся брифинг, посвященный проведению Межрегионального форума пограничников России-2022.

Межрегиональный форум пограничников России-2022 пройдет с 12 по 14 августа 2022 года на базе Саратовской кадетской школы-интерната № 2 им. Героя Советского союза В.В. Талалихина. В мероприятии примут участие порядка 500 человек из 30 субъектов Российской Федерации. В рамках форума 13 августа в 19.00 в Парке Победы на Соколовой горе запланирован фестиваль патриотической песни, посвященный подвигу первого героя-пограничника Андрея Михайловича Бабушкина. Об этом рассказала заместитель председателя Саратовской региональной общественной организации ветеранов - защитников Государственной границы «Часовые Родины» Марина Гайдаенко.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов отметил, что проведение этого мероприятия важно и ценно для региона, поскольку «В современных условиях патриотическое воспитание строится на основе межведомственного взаимодействия при непосредственном участии ветеранских и военно-патриотических и молодежных общественных объединений. Ежегодно в рамках данной работы проводится комплекс мероприятий по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и военно-патриотическому направлениям».

Организаторы также рассказали, что в рамках фестиваля патриотической песни все желающие смогут ознакомиться с бронетехникой, размещенной под открытым небом, а также посидеть в ней и сделать селфи.

Министерство внутренней политики и общественных отношений области
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