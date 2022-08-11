Михаил Исаев запретил выпускать безнадзорных собак вблизи объектов соцсферы

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Согласно новому постановлению выпускать животных запрещено на территории:- учреждений социальной сферы;- объектов здравоохранения;- образовательных учреждений (школы, детские сады);- детских площадок;- общественные территории (сады, парки, скверы);- торгово-развлекательных центров;- розничных рынков.Обязанность принимать решения по данному вопросу возложена на глав районных администраций и их заместителей по благоустройству. Сообщить о необходимости отлова безнадзорных животных можно в районные администрации, в том числе при помощи чат-ботов и в службы ЕДДС.