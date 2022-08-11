Михаил Исаев запретил выпускать безнадзорных собак вблизи объектов соцсферы
Главой города Михаилом Исаевым подписано постановление об утверждении перечня мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев. Ранее согласно законодательству бродячих собак после отлова и стерилизации необходимо было выпускать в те же места, где они были пойманы.
Согласно новому постановлению выпускать животных запрещено на территории:
- учреждений социальной сферы;
- объектов здравоохранения;
- образовательных учреждений (школы, детские сады);
- детских площадок;
- общественные территории (сады, парки, скверы);
- торгово-развлекательных центров;
- розничных рынков.
Обязанность принимать решения по данному вопросу возложена на глав районных администраций и их заместителей по благоустройству. Сообщить о необходимости отлова безнадзорных животных можно в районные администрации, в том числе при помощи чат-ботов и в службы ЕДДС.
Согласно новому постановлению выпускать животных запрещено на территории:
- учреждений социальной сферы;
- объектов здравоохранения;
- образовательных учреждений (школы, детские сады);
- детских площадок;
- общественные территории (сады, парки, скверы);
- торгово-развлекательных центров;
- розничных рынков.
Обязанность принимать решения по данному вопросу возложена на глав районных администраций и их заместителей по благоустройству. Сообщить о необходимости отлова безнадзорных животных можно в районные администрации, в том числе при помощи чат-ботов и в службы ЕДДС.