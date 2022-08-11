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Образовательные программы ПИУ РАНХиГС прошли профессионально-общественную аккредитацию

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Профессионально-общественная аккредитация выступает формой независимой оценки качества образования и является добровольной процедурой для вуза, который стремится его подтвердить.

Образовательные программы ПИУ РАНХиГС прошли профессионально-общественную аккредитацию

Цель профессионально-общественной аккредитации — установление значительных (опережающих) достижений образовательной организации, отражающих наиболее прогрессивные тенденции мирового развития в области образования, науки и производства.

Профессионально-общественную аккредитацию проводит независимая внешняя комиссия, в состав которой входят сертифицированные независимые организации, высококвалифицированные российские эксперты — представители академической общественности, профессиональных сообществ и студенчества.

Экспертной комиссией проводится большая работа по исследованию документов и проверке их достоверности, которая осуществляется в рамках ознакомления с материально-технической базой Института, проведения встреч с руководством, преподавателями, студентами, выпускниками и работодателями.

По итогам работы комиссии вузу выдаётся сертификат о прохождении внешней экспертизы образовательных программ по стандартам и критериям, установленным независимыми центрами профессионально-общественной аккредитации в соответствии с международными стандартами гарантии качества образования ESG-ENQA.

В 2022 году по результатам заседания Национального аккредитационного совета образовательные программы бакалавриата и магистратуры направлений подготовки «Экономика» и «Юриспруденция» и специальностей «Экономическая безопасность» и «Правовое обеспечение национальной безопасности» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС получили профессионально-общественную аккредитацию до 2028 года. В 2019 году Институт успешно прошёл профессионально-общественную аккредитацию кластера образовательных программ бакалавриата и магистратуры направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», а также магистерских программ направлений подготовки «Реклама и связи с общественностью» и «Организация работы с молодёжью».
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