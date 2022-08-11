Саратовский RUBEZH займется цифровизацией жилья

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Решение о создании некоммерческой организации было принято межведомственной рабочей группой Минцифры, Минпромторга и Минстроя России. Она займется повышением качества, безопасности и комфорта жителей за счет использования современных технологий Умного дома. Соучредителями также выступают крупнейшие сотовые операторы, девелоперы и технологические компании.По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константина Михайлика, на разных этапах жизненного цикла многоквартирного дома, а также на разных классах объектов необходимо обеспечить возможность интеграции с любыми инженерными и информационными системами, поддержки различных протоколов, взаимодействия со сторонними приложениями и платформами.В ближайших планах деятельности АНО «Умный МКД» - доработка и утверждение Концепции цифровизации многоквартирных домов, в которой будут обозначены цели, задачи и основные подходы к цифровизации многоквартирных домов как на стадии строительства, так и существующего жилищного фонда страны, а также формирование среднесрочного плана стандартизации.