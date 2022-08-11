Механизатор из Саратовской области принимает участие в IХ открытом чемпионате России по пахоте

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Аграрный комплекс Саратовской области представляет Сергей Сергеечев, механизатор из Марксовского района. Отметим, что Сергей Викторович – неоднократный участник и призер российских профессиональных соревнований. Так, на 8 открытом чемпионате России по пахоте, который прошел в 2019 году в Республике Мордовия, он занял второе место.В этом году на чемпионат съехались команды и делегации более чем из 40 регионов России, а также из Беларуси и Киргизии. Основные состязания запланированы на 12-14 августа, когда пройдут 1/16, 1/8 и финальная часть соревнований, сейчас проходят отборочные этапы.Участников и гостей помимо соревнований по профмастерству и деловой программы ждут тест-драйвы отечественной сельхозтехники, ярмарка аграрных профессий, сырный фестиваль и винная ярмарка, фестиваль воздушных шаров, выставка и парад ретротехники. Будет работать экспозиция «Историческая пахота», детский городок и фудкорт, состоятся выступления звезд эстрады.Организаторами мероприятия выступают министерство сельского хозяйства РФ, АО «Росагролизинг», Федеральное Собрание Российской Федерации, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), аграрные вузы, профильные ведомства и организации.