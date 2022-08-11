SuperJob: все больше саратовцев верят в искусственное происхождение коронавируса

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По данным Исследовательского центра SuperJob, c точки зрения 62% опрошенных в городе, COVID-19 был создан в лаборатории. Только 11% саратовцев сегодня не сомневаются, что вирус мигрировал от летучих мышей к человеку.При этом по сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование среди россиян, теория об искусственном происхождении коронавируса стала более популярной в целом.Конспирологических теорий о происхождении коронавируса респонденты старше 45 лет придерживаются почти вдвое чаще опрошенных до 34 лет (65% против 31% соответственно). Кроме того, тех, кто разделяет мнение о создании COVID-19 в лаборатории, почти в полтора раза больше среди убежденных «антиваксеров», чем среди однозначных сторонников прививок (71% против 46%). Мужчины уверены в искусственном происхождении инфекции чаще женщин (68% против 56%).