Саратовцев приглашают к участию в «Зеленой премии»
Жителей региона приглашают к участию в «Зеленой премии - 2022», объявленной Российским экологическим оператором. На конкурс отберут лучшие проекты в области популяризации осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами.
Ежегодный конкурс позволяет отбирать интересные проекты и дает возможность неравнодушным к теме экологии активистам заявить о себе.
Заявки отбираются по шести номинациям: «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России».
Участники получат экспертизу и возможность представить работы в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года, а также смогут рассчитывать на гранты на развитие.
Церемония награждения победителей состоится в конце года в Москве.
Принять участие в конкурсе могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются до конца лета. Подробности премии и форма отправки заявки доступны по ссылке на сайте проекта. https://award.reo.ru
Министерство природных ресурсов и экологии области