Саратовцев приглашают к участию в «Зеленой премии»

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Ежегодный конкурс позволяет отбирать интересные проекты и дает возможность неравнодушным к теме экологии активистам заявить о себе.Заявки отбираются по шести номинациям: «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России».Участники получат экспертизу и возможность представить работы в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года, а также смогут рассчитывать на гранты на развитие.Церемония награждения победителей состоится в конце года в Москве.Принять участие в конкурсе могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются до конца лета. Подробности премии и форма отправки заявки доступны по ссылке на сайте проекта. https://award.reo.ruМинистерство природных ресурсов и экологии области