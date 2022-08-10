10 августа 2022 СРЕДА
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Саратовцев приглашают к участию в «Зеленой премии»

Новости


Жителей региона приглашают к участию в «Зеленой премии - 2022», объявленной Российским экологическим оператором. На конкурс отберут лучшие проекты в области популяризации осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ежегодный конкурс позволяет отбирать интересные проекты и дает возможность неравнодушным к теме экологии активистам заявить о себе.

Заявки отбираются по шести номинациям: «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России».

Участники получат экспертизу и возможность представить работы в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года, а также смогут рассчитывать на гранты на развитие.

Церемония награждения победителей состоится в конце года в Москве.

Принять участие в конкурсе могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются до конца лета. Подробности премии и форма отправки заявки доступны по ссылке на сайте проекта. https://award.reo.ru

Министерство природных ресурсов и экологии области
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