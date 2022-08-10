«Арктический вызов» продлевает срок приема заявок до 30 сентября

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Первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Эльвира Нургалиева сообщила, что сейчас в проекте заявлено порядка 200 вакансий разного уровня от всех арктических регионов России – от руководителя почты в Тикси и главного врача на Ямале до вице-губернатора Мурманской области. В первую волну пришло несколько сотен заявок от соискателей. Всего ожидается собрать до 10 тыс. конкурсантов.«Программа призвана наполнить арктические регионы кадрами высокой квалификации, способными решать задачи нового масштаба. В рамках кадровых проектов Агентства стратегических инициатив много общаемся с северными регионами, проблема более чем актуальна, и этот конкурс – действительно хороший эффективный инструмент», – прокомментировала заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина.Старт программы состоялся на ПМЭФ 17 июня 2022 года. Задача проекта – познакомить перспективных кандидатов с арктическими регионами, а работодателей – с лучшими для них кандидатами по 9 направлениям: градостроительство и ЖКХ; СМИ и информационные технологии; экономика и управление; медицина и здравоохранение; образование и культура; природопользование и экология; туризм и спорт; энергетика и промышленность; социальная сфера.Чтобы стать участником программы, необходимо оставить на сайте заявку на одно или несколько направлений набора персонала, пройти онлайн-отбор, групповые и индивидуальные встречи с экспертами и потенциальными работодателями.Проект реализует Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство стратегических инициатив при поддержке Минвостокразвития России.По информации Агентства стратегических инициатив