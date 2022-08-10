10 августа 2022 СРЕДА
Новости
16:30 | 09 августа
Саратовцев приглашают к участию в «Зеленой премии»
15:26 | 09 августа
«Арктический вызов» продлевает срок приема заявок до 30 сентября
14:36 | 09 августа
Труженики села отмечены государственными наградами
13:40 | 09 августа
С начала летнего сезона в области отдохнули порядка 700 тысяч туристов
12:38 | 09 августа
2,5 миллиона тонн пшеницы намолотили хлеборобы области
11:54 | 09 августа
В Саратове начали первое российское производство изотермических резервуаров на 5000 тонн
10:45 | 09 августа
I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут с 2 по 4 сентября 2022 года в Саратове
09:55 | 09 августа
В Саратове разрабатывают способ повышения точности операций на заводах
09:00 | 09 августа
В текущем году в Саратовской области практически по всем показателям основных причин смертности отмечается снижение
16:30 | 08 августа
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Труженики села отмечены государственными наградами

Новости


Президент Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами. В числе награжденных – представители агропрома региона.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:

- Мазурову Альберту Васильевичу – трактористу-машинисту сельскохозяйственного производственного кооператива «Россошанское», Красноармейский район;

- Пучкову Сергею Ивановичу – водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Освобождение», Пугачевский район;

- Семидотченко Владимиру Викторовичу – заведующему гаражом общества с ограниченной ответственностью «Кольцовское», Калининский район;

- Синицыну Дмитрию Викторовичу – водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Золотой колос Поволжья», Пугачевский район.

«От имени министерства сельского хозяйства области благодарю за труд и поздравляю с заслуженными наградами!», - поздравил аграриев зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.
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