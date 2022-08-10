Труженики села отмечены государственными наградами
Президент Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами. В числе награжденных – представители агропрома региона.
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:
- Мазурову Альберту Васильевичу – трактористу-машинисту сельскохозяйственного производственного кооператива «Россошанское», Красноармейский район;
- Пучкову Сергею Ивановичу – водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Освобождение», Пугачевский район;
- Семидотченко Владимиру Викторовичу – заведующему гаражом общества с ограниченной ответственностью «Кольцовское», Калининский район;
- Синицыну Дмитрию Викторовичу – водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Золотой колос Поволжья», Пугачевский район.
«От имени министерства сельского хозяйства области благодарю за труд и поздравляю с заслуженными наградами!», - поздравил аграриев зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.