Труженики села отмечены государственными наградами

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За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:- Мазурову Альберту Васильевичу – трактористу-машинисту сельскохозяйственного производственного кооператива «Россошанское», Красноармейский район;- Пучкову Сергею Ивановичу – водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Освобождение», Пугачевский район;- Семидотченко Владимиру Викторовичу – заведующему гаражом общества с ограниченной ответственностью «Кольцовское», Калининский район;- Синицыну Дмитрию Викторовичу – водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Золотой колос Поволжья», Пугачевский район.«От имени министерства сельского хозяйства области благодарю за труд и поздравляю с заслуженными наградами!», - поздравил аграриев зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.