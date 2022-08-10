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2,5 миллиона тонн пшеницы намолотили хлеборобы области

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«К сегодняшнему дню валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в области составил свыше 2,8 миллиона тонн, в том числе 2,5 миллиона тонн пшеницы. Убрано 38% посевных площадей, средняя урожайность – 33,3 ц/га. За прошедшие сутки намолочено 246 тысяч тонн», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Хлеборобами Балашовского, Ртищевского, Самойловского, Екатериновского, Калининского, Пугачевского, Ершовского, Краснокутского, Энгельсского, Дергачевского, Перелюбского районов намолочено по 100 000 тонн зерна.

По урожайности зерновых лидируют Балашовский (48,8 ц/га), Советский и Новобурасский (42 ц/га), Пугачевский (41,2 ц/га). Ивантеевский и Калининский (40 ц/га) районы области.

Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 8 августа, собрано 95 тыс. тонн ржи, 54,7 тыс. тонн ячменя, 30,3 тыс. тонн гороха и чечевицы.

В Озинском и Дергачевском районах посеяно 2,6 тыс. га озимых культур.
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