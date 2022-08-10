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В Саратове начали первое российское производство изотермических резервуаров на 5000 тонн

Новости


В Саратове начали первое в России производство изотермических резервуаров объёмом 5000 тонн по российской технологии с применением отечественных материалов.

Обновлённую продукцию для нефтегазовой отрасли России намерен выпускать «Саратовский завод РМК». На предприятии уже отработали технологию изготовления изотермического резервуара объемом 5000 тонн с применением российских технических норм.

Изотермические резервуары используются для герметичного хранения сжиженного природного газа. При этом практически все крупнотоннажные изотермические резервуары, имеющиеся в нашей стране, создавались по техническим стандартам EN (Германия, Финляндия, Швеция) и из импортного металла, произведенного по нормам Американского института нефти API.

В рамках импортозамещения саратовский завод станет первым в России, освоившим 100% отечественное производство резервуаров такого объема: от проектирования до монтажа.

По информации руководства предприятия, контракт на уникальную продукцию уже заключен.
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