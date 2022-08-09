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I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут с 2 по 4 сентября 2022 года в Саратове
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I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут с 2 по 4 сентября 2022 года в Саратове

Новости


I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут с 2 по 4 сентября 2022 года в Саратове и объединят спортсменов, экспертов, руководителей отраслей строительства и ЖКХ, представителей бизнес-сообщества со всей страны

Состоятся командные и индивидуальные соревнования по 12 дисциплинам для разных возрастных категорий и гала-матчи по баскетболу, футболу и хоккею.

Запланированы деловая программа, выставочная экспозиция, Road-show Саратовской области - презентация инвестиционных и производственных возможностей.

Знаковым событием I Всероссийских игр Умного города станет «Звездный забег» - тематический полумарафон в Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина, который объединит всех гостей мероприятия.

Ознакомиться с программой игр и условиями участия, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.
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