I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут с 2 по 4 сентября 2022 года в Саратове
I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут с 2 по 4 сентября 2022 года в Саратове и объединят спортсменов, экспертов, руководителей отраслей строительства и ЖКХ, представителей бизнес-сообщества со всей страны
Состоятся командные и индивидуальные соревнования по 12 дисциплинам для разных возрастных категорий и гала-матчи по баскетболу, футболу и хоккею.
Запланированы деловая программа, выставочная экспозиция, Road-show Саратовской области - презентация инвестиционных и производственных возможностей.
Знаковым событием I Всероссийских игр Умного города станет «Звездный забег» - тематический полумарафон в Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина, который объединит всех гостей мероприятия.
Ознакомиться с программой игр и условиями участия, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.