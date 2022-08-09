9 августа 2022 ВТОРНИК
Новости
10:45 | 09 августа
I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут с 2 по 4 сентября 2022 года в Саратове
09:55 | 09 августа
В Саратове разрабатывают способ повышения точности операций на заводах
09:00 | 09 августа
В текущем году в Саратовской области практически по всем показателям основных причин смертности отмечается снижение
16:30 | 08 августа
Желающих стать лидерами в сфере социального предпринимательства приглашают в Нижегородскую область на «Территорию Ритма»
15:47 | 08 августа
В Центре кинологической службы ГУ МВД России по Саратовской области прошли соревнования специалистов-кинологов
14:58 | 08 августа
С владельцами имущества на Славянской площади начались индивидуальные консультации по поручению главы города
14:06 | 08 августа
Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!» в Саратове
13:02 | 08 августа
По вине неизвестных загорелся лес в Марксовском районе
12:07 | 08 августа
Саратовцы вышли в финал всероссийских соревнований «Кибердром»
10:50 | 08 августа
Туристическая поездка из Саратова в Астрахань состоится с 26 по 28 августа
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове разрабатывают способ повышения точности операций на заводах

Новости


В Саратове разрабатывают способ существенно повысить точность и производительность операций шлифования на производстве.

Такое исследование ведет доцент института машиностроения, материаловедения и транспорта, кандидат технических наук СГТУ имени Гагарина Ю.А. Ольга Решетникова, получившая на свои изыскания грант Президента РФ.

Проект ученой нацелен на определение рациональных значений параметров рабочей зоны при операциях бесцентрового шлифования и разработку элементов системы автоматизированного проектирования.

«Сейчас наладка бесцентрово-шлифовальных станков производится путем обработки пробных партий заготовок. Решающую роль при этом играет квалификация наладчика и возможность предприятия финансировать дорогостоящую технологическую подготовку. Этот метод рентабелен только в крупносерийном и массовом производстве. Высокая производительность этих станков и точность обработки деталей должны быть использованы в условиях серийного производства. Но в настоящее время это невозможно, поскольку отсутствуют научно обоснованные рекомендации по наладочным параметрам этих станков», - объясняет Ольга Решетникова.

Решить эту проблему можно путем теоретического обоснования параметров рабочей зоны в зависимости от конкретной задачи. Например, должны быть обоснованы величина превышения опорного ножа над плоскостью расположения осей ведущего и шлифовального кругов, его угол скоса, конструкция опорного ножа. Важно разработать математические зависимости величин точностных параметров обработанных деталей от параметров элементов рабочей зоны.

Автор полагает, что исследование позволит эффективно использовать бесцентрово-шлифовальные станки не только в крупносерийном и массовом производстве, но и на всех предприятиях в средне- и мелкосерийном производстве. Это обеспечит существенное повышение точности и производительности операций шлифования.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код