В Саратове разрабатывают способ повышения точности операций на заводах

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Такое исследование ведет доцент института машиностроения, материаловедения и транспорта, кандидат технических наук СГТУ имени Гагарина Ю.А. Ольга Решетникова, получившая на свои изыскания грант Президента РФ.Проект ученой нацелен на определение рациональных значений параметров рабочей зоны при операциях бесцентрового шлифования и разработку элементов системы автоматизированного проектирования.«Сейчас наладка бесцентрово-шлифовальных станков производится путем обработки пробных партий заготовок. Решающую роль при этом играет квалификация наладчика и возможность предприятия финансировать дорогостоящую технологическую подготовку. Этот метод рентабелен только в крупносерийном и массовом производстве. Высокая производительность этих станков и точность обработки деталей должны быть использованы в условиях серийного производства. Но в настоящее время это невозможно, поскольку отсутствуют научно обоснованные рекомендации по наладочным параметрам этих станков», - объясняет Ольга Решетникова.Решить эту проблему можно путем теоретического обоснования параметров рабочей зоны в зависимости от конкретной задачи. Например, должны быть обоснованы величина превышения опорного ножа над плоскостью расположения осей ведущего и шлифовального кругов, его угол скоса, конструкция опорного ножа. Важно разработать математические зависимости величин точностных параметров обработанных деталей от параметров элементов рабочей зоны.Автор полагает, что исследование позволит эффективно использовать бесцентрово-шлифовальные станки не только в крупносерийном и массовом производстве, но и на всех предприятиях в средне- и мелкосерийном производстве. Это обеспечит существенное повышение точности и производительности операций шлифования.