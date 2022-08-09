В текущем году в Саратовской области практически по всем показателям основных причин смертности отмечается снижение

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По итогам 6 месяцев текущего года коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 9,7% (в абсолютных числах – на 2 334 человека) – с 17,6 до 15,9 на 1000 населения.В текущем году практически по всем показателям основных причин смертности отмечается снижение, в том числе от болезней системы кровообращения на 22,9%; от новообразований – на 8,5%, от инфекционных болезней – на 5,2%, от болезней органов пищеварения – на 2,1%.Уровень младенческой смертности снизился на 12,9% – с 3,1 до 2,7 случаев на 1000 родившихся живыми, что позволило войти в первую тройку регионов Приволжского федерального округа с положительной динамикой данного показателя (2 место, ПФО – 4,1‰; РФ – 4,4‰).