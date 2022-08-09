9 августа 2022 ВТОРНИК
Новости
10:45 | 09 августа
I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут с 2 по 4 сентября 2022 года в Саратове
09:55 | 09 августа
В Саратове разрабатывают способ повышения точности операций на заводах
09:00 | 09 августа
В текущем году в Саратовской области практически по всем показателям основных причин смертности отмечается снижение
16:30 | 08 августа
Желающих стать лидерами в сфере социального предпринимательства приглашают в Нижегородскую область на «Территорию Ритма»
15:47 | 08 августа
В Центре кинологической службы ГУ МВД России по Саратовской области прошли соревнования специалистов-кинологов
14:58 | 08 августа
С владельцами имущества на Славянской площади начались индивидуальные консультации по поручению главы города
14:06 | 08 августа
Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!» в Саратове
13:02 | 08 августа
По вине неизвестных загорелся лес в Марксовском районе
12:07 | 08 августа
Саратовцы вышли в финал всероссийских соревнований «Кибердром»
10:50 | 08 августа
Туристическая поездка из Саратова в Астрахань состоится с 26 по 28 августа
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Желающих стать лидерами в сфере социального предпринимательства приглашают в Нижегородскую область на «Территорию Ритма»

Новости


С 8 по 11 сентября 2022 года в Нижегородской области пройдет международный инклюзивный форум социальных предпринимателей и социально ориентированных лидеров «Территория Ритма».

В течение четырех дней его участники смогут пройти путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта.

Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Командообразующая атмосфера активных мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким руководством наставников.

На площадке Ритма участники смогут заявить свою авторскую идею и превратить ее в уникальный социально-предпринимательский проект;

стать членом международной команды лидеров и вместе развивать социально-предпринимательский проект;

овладеть навыками и эффективными инструментами социального проектирования и компетенциями будущего;

получить инвестиции на реализацию своих проектов и другие уникальные ресурсы поддержки.

По результатам работы форума лучшие проекты получат различные формы поддержки.

В Ритме могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью, кроме ментальной) от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. На площадке форума будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник (в том числе с инвалидностью) будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.

Заявку на участие в форуме можно подать на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф до 10 августа 2022 года в качестве лидера проекта (https://forms.gle/f3UjXHXU8svpSdBLA), в качестве участника команды (https://forms.gle/MrsNMbZMoyYGAzkK9). Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код