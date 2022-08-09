Желающих стать лидерами в сфере социального предпринимательства приглашают в Нижегородскую область на «Территорию Ритма»

просмотров: 312

В течение четырех дней его участники смогут пройти путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта.Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Командообразующая атмосфера активных мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким руководством наставников.На площадке Ритма участники смогут заявить свою авторскую идею и превратить ее в уникальный социально-предпринимательский проект;стать членом международной команды лидеров и вместе развивать социально-предпринимательский проект;овладеть навыками и эффективными инструментами социального проектирования и компетенциями будущего;получить инвестиции на реализацию своих проектов и другие уникальные ресурсы поддержки.По результатам работы форума лучшие проекты получат различные формы поддержки.В Ритме могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью, кроме ментальной) от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. На площадке форума будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник (в том числе с инвалидностью) будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.Заявку на участие в форуме можно подать на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф до 10 августа 2022 года в качестве лидера проекта (https://forms.gle/f3UjXHXU8svpSdBLA), в качестве участника команды (https://forms.gle/MrsNMbZMoyYGAzkK9). Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе.