В Центре кинологической службы ГУ МВД России по Саратовской области прошли соревнования специалистов-кинологов

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Насыщенный соревновательный день предполагал проведение целого ряда испытаний по нескольким служебным дисциплинам, так называемого розыскного профиля, поиск и обнаружение взрывчатых и наркотических веществ и, пожалуй, самый зрелищный этап – «защитная служба», в котором четвероногий помощник должен был обеспечить безопасность своего напарника, найти, задержать условного злоумышленника и не дать ему сбежать.Слаженность действий, взаимопонимание между специалистом-кинологом и его четвероногим напарником, быстрота реакции, умение концентрироваться на объекте, таков далеко не полный список критериев оценки, которые учитывали члены строгого жюри при выставлении баллов за прохождение соревновательных испытаний.По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла команда У МВД России по городу Саратову, второе – МУ МВД России «Энгельсское» и почетное третье - О МВД России по Красноармейскому району.