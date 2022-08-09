В Центре кинологической службы ГУ МВД России по Саратовской области прошли соревнования специалистов-кинологов
В масштабном мероприятии приняли участие специалисты из 12 команд, представлявших кинологические подразделения территориальных отделов и управлений полиции.
Насыщенный соревновательный день предполагал проведение целого ряда испытаний по нескольким служебным дисциплинам, так называемого розыскного профиля, поиск и обнаружение взрывчатых и наркотических веществ и, пожалуй, самый зрелищный этап – «защитная служба», в котором четвероногий помощник должен был обеспечить безопасность своего напарника, найти, задержать условного злоумышленника и не дать ему сбежать.
Слаженность действий, взаимопонимание между специалистом-кинологом и его четвероногим напарником, быстрота реакции, умение концентрироваться на объекте, таков далеко не полный список критериев оценки, которые учитывали члены строгого жюри при выставлении баллов за прохождение соревновательных испытаний.
По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла команда У МВД России по городу Саратову, второе – МУ МВД России «Энгельсское» и почетное третье - О МВД России по Красноармейскому району.