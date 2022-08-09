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С владельцами имущества на Славянской площади начались индивидуальные консультации по поручению главы города

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Муниципалитетом ведется работа с собственниками ветхого и аварийного жилья на Славянской площади по изъятию объектов и выплате компенсаций за имущество.

На прошлой неделе глава города Михаил Исаев провел личный прием граждан, чьи земельные участки и расположенные на них дома, попали под изъятие в целях разрешения проблемы дорожной ситуации на въезде в город со стороны Энгельса. Руководитель областного центра поручил проводить встречи с каждой семьей и находить решение в индивидуальном порядке.

Так, в пятницу представители муниципалитета провели консультации с 6 собственниками. В результате встречи 2 владельца объектов подписали соглашения о выплате предлагаемой компенсации, согласившись с первоначальной стоимостью. Один собственник будет проводить оценку своего имущества в судебном порядке, в ближайшее время будут известны результаты новой экспертизы. Еще ряд владельцев помещений не согласились со стоимостью недвижимости, которую определила компания, победившая на аукционе. Претензии граждан будут рассмотрены комитетом по управлению имуществом администрации города.

Напомним, на месте аварийного жилья планируется сделать полноценную транспортную развязку, что позволит решить проблему с заторами. Для этих целей необходимо освободить территорию, изъяв для муниципальных нужд все расположенные в этой зоне объекты недвижимости. Кроме того, здесь появится благоустроенная зона для отдыха горожан.
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