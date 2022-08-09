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Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!» в Саратове

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Вчера в городском парке культуры и отдыха им М. Горького в Саратове прошёл благотворительный забег «Достигая цели!», организованный ПривЖД в честь Дня железнодорожника. Все средства, собранные в рамках акции, перечислены в благотворительный фонд «Все Все Вместе» на оплату активного протеза для Ларисы Петсольд из города Ртищево Саратовской области.

Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!» в Саратове

Соревнования были организованы на трёх дистанциях: 500, 1520 и 5000 метров. Победители и призёры получили медали и призы, а все остальные участники – памятные сувениры.
В мероприятии приняли участие около 350 человек, часть из которых оказала благотворительную помощь в заочном формате (в категории «Не бегу, но помогаю»).

Железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!» в Саратове

Для гостей мероприятия, пришедших поддержать бегунов, была предусмотрена развлекательная программа. На спортивных площадках парка «Лукоморье» можно было посоревноваться в стрельбе из лука, поднятии гири, а также сыграть в дартс, волейбол и баскетбол. На сцене «Ракушка» выступали танцевальные и вокальные коллективы Саратова и Саратовской области.

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Благотворительный забег «Достигая цели!» – это ежегодная акция Приволжской магистрали, проводимая с 2017 года в рамках празднования Дня железнодорожника.
В предыдущие годы сотрудники ПривЖД смогли оказать помощь в лечении Никиты Бежигова из Калининска, Авроры Морозовой из Балаково, Дениса Сотникова из Базарного Карабулака, Вадима Родионова из Саратова. За время проведения благотворительных забегов в них приняли участие около 3 тысяч железнодорожников из Астрахани, Саратова, Волгограда и других населённых пунктов.
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