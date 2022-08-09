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По вине неизвестных загорелся лес в Марксовском районе

Новости


7 августа в 14.30 поступило сообщение о возгорании севернее села Фурмановка в Марксовском районе. Низовой пожар охватил территорию размером в 0,9 га.

К месту тушения оперативно выдвинулись лесные пожарные из Заволжского и Энгельсского лесхозов, а также пожарно-спасательной части №47.

На месте работали 25 человек. В тушении задействовали 3 малолесных патрульных комплекса, трактор, квадроцикл, пожарную машину.

В 16.30 пожар локализовали. В 22.50 ликвидировали.

Причиной возгорания специалисты назвали неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

В случае обнаружения пожара необходимо обращаться по телефону «112» или РДС «8(8452)490-516».
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