По вине неизвестных загорелся лес в Марксовском районе

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К месту тушения оперативно выдвинулись лесные пожарные из Заволжского и Энгельсского лесхозов, а также пожарно-спасательной части №47.На месте работали 25 человек. В тушении задействовали 3 малолесных патрульных комплекса, трактор, квадроцикл, пожарную машину.В 16.30 пожар локализовали. В 22.50 ликвидировали.Причиной возгорания специалисты назвали неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.В случае обнаружения пожара необходимо обращаться по телефону «112» или РДС «8(8452)490-516».