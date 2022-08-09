Саратовцы вышли в финал всероссийских соревнований «Кибердром»

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В полуфинале «Авиационная работа» участники программировали группы беспилотных воздушных судов для решения транспортно-логистических, мониторинговых и других задач.Кроме того, полуфиналисты подготовили инвестиционные проекты, из которых экспертная комиссия отобрала 15 лучших. Команды представят их очно в финале конкурса. В число финалистов по этому направлению вошла саратовская команда с проектом «Эффективное ведение сельскохозяйственной деятельности с применением беспилотных летательных аппаратов».Проект предлагает комплексное развитие беспилотной авиации с обширным спектром услуг как для крупных сельхозпроизводителей, так и для малых фермерских хозяйств, охотхозяйств и лесничеств. Авторы считают, что реализация проекта в Саратовской области поспособствует повышению эффективности сельского хозяйства.