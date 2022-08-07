Саратовцы смогут зарегистрировать брак в новогодние праздники

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В тоже время продолжается позитивная динамика по регистрации браков в регионе. Так, за 7 месяцев количество заключенных браков почти на 3% превысило аналогичный показатель по прошлому году. Всего с начала года в регионе создано более 6,7 тысяч семей, в то время как оформили расторжение брака 5 668 пар саратовцев. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее.«Традиционно мы заранее открываем даты для регистрации брака в праздничные новогодние дни. Чтобы у всех желающих была возможность обдумать и спланировать такое важное событие, как создание семьи. В 2023 году в период новогодних праздников жители области смогут узаконить отношения 3 и 6 января», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.Обращаем внимание будущих молодоженов, что подать заявление о заключении брака на 3 и 6 января 2023 года необходимо до 2 декабря 2022 года. Для этого можно лично обратиться в отделы ЗАГС или направить заявление в электронном виде через портал «Госуслуги».