В Саратовской области объем отгруженной продукции в производстве текстиля и одежды вырос в 1,3 раза

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Только лишь за июнь компании смогли нарастить производство одежды и текстильных изделий по сравнению с маем на 44% и 16,2% соответственно. По текстилю основная доля роста пришлась на компании «Балтекс», «БалЭнергоМаш» и ПСК «Геодор», по одежде – на «Легпромресурс», «Балтайская швейная фабрика «Элит», «Петру», «Швейное предприятие «Силуэт», «Премиум Текстиль» и «Аткару».Одно из таких перспективных предприятий легкой промышленности - АО «Легпромресурс» - посетил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Андрей Архипов. Компания специализируется на производстве спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря, объединяя швейные подразделения в Калининске, Базарном Карабулаке, а также раскройное подразделение в Саратове. Крупными заказчиками являются, в первую очередь, компании газовой промышленности. Собственная лаборатория предприятия разрабатывает экспериментальные образцы специальной одежды для различных климатических и производственных условий.