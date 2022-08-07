В Саратовской области объем отгруженной продукции в производстве текстиля и одежды вырос в 1,3 раза
Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2022 года объем отгрузки текстильных изделий собственного производства составил 1,07 млрд рублей или 135,3% к аналогичному периоду прошлого года. За это же время региональные производители одежды отгрузили продукцию на 1,56 млрд рублей, обеспечив рост 134,7%.
Только лишь за июнь компании смогли нарастить производство одежды и текстильных изделий по сравнению с маем на 44% и 16,2% соответственно. По текстилю основная доля роста пришлась на компании «Балтекс», «БалЭнергоМаш» и ПСК «Геодор», по одежде – на «Легпромресурс», «Балтайская швейная фабрика «Элит», «Петру», «Швейное предприятие «Силуэт», «Премиум Текстиль» и «Аткару».
Одно из таких перспективных предприятий легкой промышленности - АО «Легпромресурс» - посетил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Андрей Архипов. Компания специализируется на производстве спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря, объединяя швейные подразделения в Калининске, Базарном Карабулаке, а также раскройное подразделение в Саратове. Крупными заказчиками являются, в первую очередь, компании газовой промышленности. Собственная лаборатория предприятия разрабатывает экспериментальные образцы специальной одежды для различных климатических и производственных условий.