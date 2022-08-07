Эксперты высказались о предстоящих выборах

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Всем кандидатам предоставляются равные возможности, но и равные обязанности. И одной из составляющих частей легитимности процедурных моментов выступает достоверность предоставляемых в избирательные комиссии сведений. Поэтому существует обязательная проверка подписных листов, которая имеет важное значение для чистоты выборов. Такая процедура проверки применяется во многих странах, в России с 1991 года. Уже наработаны необходимые методики и рекомендации, сформирован пул независимых экспертов, которые обладают специальными знаниями в области почерковедения. Именно на основании их заключений подписи признаются недостоверными или недействительными.Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права СГУ им. Н.Г.Чернышевского Дарья Алекссевна Кондращенко: «Сложившаяся практика показывает, что проверки подписных листов и документов в полной мере себя оправдывают. В частности, нередко устанавливаются факты выполнения подписей не самими избирателями, а иными лицами».Напомним, что для кандидата, который не согласен с решением эксперта, всегда есть возможность его оспорить в судебных органах. Помимо подробного правового регулирования наработана и широкая судебная практика для защиты избирательных прав.Иван Николаевич Коновалов, руководитель Центра социально-политических исследований Института законотворчества СГЮА, профессор: «Партии, которые ставили своей задачей политическую борьбу в форме участия в довыборах, были официально зарегистрированы. Основная борьба развернется между кандидатами от парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду». Отмечу, что этот перечень участников закономерен».