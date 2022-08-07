7 августа 2022 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
17:00 | 05 августа
Работодателей области информируют о возможности дополнительного образования для сотрудников
16:15 | 05 августа
Проекты по оказанию помощи детям с особенностями развития стали победителями областного конкурса НКО
15:23 | 05 августа
Саратовцы смогут зарегистрировать брак в новогодние праздники
14:39 | 05 августа
В Саратове пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту
13:48 | 05 августа
В Саратовской области объем отгруженной продукции в производстве текстиля и одежды вырос в 1,3 раза
12:51 | 05 августа
В СГТУ заполнены все бюджетные места на очную форму обучения бакалавриата и специалитета
12:00 | 05 августа
Эксперты высказались о предстоящих выборах
11:59 | 05 августа
Общественный штаб заключает соглашения с партиями и НКО по наблюдению за выборами
11:35 | 05 августа
Предприниматели и самозанятые могут получить денежные средства на запуск рекламы
10:48 | 05 августа
Зарплата сотрудников почты за год выросла на 18%
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Эксперты высказались о предстоящих выборах

Новости


Современный избирательный процесс построен на принципах свободы, прозрачности, легитимности.

Всем кандидатам предоставляются равные возможности, но и равные обязанности. И одной из составляющих частей легитимности процедурных моментов выступает достоверность предоставляемых в избирательные комиссии сведений. Поэтому существует обязательная проверка подписных листов, которая имеет важное значение для чистоты выборов. Такая процедура проверки применяется во многих странах, в России с 1991 года. Уже наработаны необходимые методики и рекомендации, сформирован пул независимых экспертов, которые обладают специальными знаниями в области почерковедения. Именно на основании их заключений подписи признаются недостоверными или недействительными.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права СГУ им. Н.Г.Чернышевского Дарья Алекссевна Кондращенко: «Сложившаяся практика показывает, что проверки подписных листов и документов в полной мере себя оправдывают. В частности, нередко устанавливаются факты выполнения подписей не самими избирателями, а иными лицами».

Напомним, что для кандидата, который не согласен с решением эксперта, всегда есть возможность его оспорить в судебных органах. Помимо подробного правового регулирования наработана и широкая судебная практика для защиты избирательных прав.

Иван Николаевич Коновалов, руководитель Центра социально-политических исследований Института законотворчества СГЮА, профессор: «Партии, которые ставили своей задачей политическую борьбу в форме участия в довыборах, были официально зарегистрированы. Основная борьба развернется между кандидатами от парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду». Отмечу, что этот перечень участников закономерен».