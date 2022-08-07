Общественный штаб заключает соглашения с партиями и НКО по наблюдению за выборами
Общественной палатой Саратовской области продолжается работа по заключению соглашений о сотрудничестве с различными общественными организациями и политическими партиями по совместному наблюдению на выборах в Единый день голосования. В настоящее время подписано более двадцати соглашений.
Сегодня состоялось подписание соглашения с региональным отделением ВПП «РОДИНА». В рамках соглашения предусмотрены взаимодействие по организации общественного наблюдения, а также подготовке наблюдателей.
Председатель Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по наблюдению на выборах 2022 года Борис Шинчук отметил, что процедура общественного наблюдения делает выборы максимально прозрачными: «Наблюдателями являются представители НКО, политических партий и движений, заинтересованных в обеспечении свободного волеизъявления граждан. Работа по подписанию соглашений будет продолжена».