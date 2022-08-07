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3 августа завершился прием заявлений о согласии на зачисление от поступающих на бюджетные места на очную форму обучения бакалавриата и специалитета. 9 августа будут опубликованы приказы об их приеме.В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. сообщили о промежуточных итогах приемной кампании и самых популярных в этом году специальностях.По информации вуза, прием ведется по 65 направлениям бакалавриата, 9 специальностям и 38 направлениям магистратуры. В 2022 году для приема на программы бакалавриата и специалитета выделено свыше 1,2 тыс. бюджетных мест, в магистратуру – 455 мест.Промежуточные итоги приемной кампании подтверждают, что в СГТУ заполнены все бюджетные места на очную форму обучения бакалавриата и специалитета. Было подано свыше 15,5 тыс. заявлений от 3,2 тыс. абитуриентов. А на заочную форму и магистратуру Политеха при продолжающемся приеме количество заявлений уже в разы превышает имеющиеся бюджетные места. Заинтересованы в вузе не только молодежь из российских регионов, но и иностранные абитуриенты – на программы высшего образования подано 160 заявлений из Египта, Марокко, Азербайджана, Армении, Гаити, Беларуси, Украины, Алжира, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Ирака и других государств.В сравнении с прошлым годом в университете увеличилось не только количество бюджетных мест, но и выросла заинтересованность у выпускников школ в инженерно-техническом образовании, а также качество их подготовки, что подтверждается показателем среднего балла ЕГЭ.