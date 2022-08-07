Предприниматели и самозанятые могут получить денежные средства на запуск рекламы

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Услуга оказывается в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при поддержке минэкономразвития области.В рамках программы поддержки при софинансировании со стороны Центра поддержки предпринимательства (ЦПП) в размере 20 000 рублей получатели могут запустить рекламную кампанию в интернете, на радио или напечатать полиграфическую продукцию. Самозанятым также доступно создание лендинговой страницы на платформе Tilda.«В прошлом у нас был опыт реализации подобных проектов. Например, премия “Делай на 100” показала очень хорошие результаты и была очень востребована у предпринимателей. В этом году мы решили увеличить масштаб и охватить этой поддержкой порядка 300 предпринимателей и самозанятых”, - отметила заместитель начальника ЦПП Алина Коваленко.Воспользоваться услугой могут ИП, ООО, самозанятые, которые зарегистрированы на территории Саратовской области, входят в реестр субъектов МСП (ИП и ООО), имеют учетную запись на платформе МСП.рф, не получали услугу в Центре "Мой бизнес" по схожему направлению в текущем году.Приём заявок на данную поддержку продлится до 31 августа. Однако, он может завершиться раньше, в случае если закончатся квоты на размещение рекламы. Подать заявку можно по ссылке: https://bit.ly/3Qfje25.