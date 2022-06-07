Житель Ленинского района стал жертвой мошенника при покупке товара в сети Интернет.

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Как рассказал 56-летний мужчина, на сайте бесплатных объявлений он решил приобрести автозапчасти и связался с продавцом по указанному номеру. Договорившись о сделке, саратовец перевел на неизвестный номер 23 000 рублей, однако товара так и не получил. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.Сотрудниками уголовного розыска ОУР УМВД России по городу Саратову в отдел полиции доставлен 32-летний житель Твери. Ранее несудимый мужчина признался, что выставил в интернете объявление о продаже запчастей, которых у него не было, а полученные деньги потратил на личные нужды. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.