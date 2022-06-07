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Представлена афиша городских мероприятий в рамках фестиваля «Петровские музыкальные Ассамблеи»

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9 июня отмечается юбилей российского императора Петра Первого. На территории Саратова пройдет большое количество праздничных мероприятий, в том числе состоится фестиваль «Петровские музыкальные Ассамблеи».

В рамках фестиваля пройдет театрализованное представление «Наследие Петра». 9 июня в 16.00 на площади им. Петра Первого выступят представители МУК «Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ», МУК «Городской дом культуры национального творчества».

В этот же день в 17.00 начнется шествие «Под штандартами Петра». Участники пройдут мимо памятника Ю.А. Гагарину, библиотеки №1, остановки у фонтана «Каскад» на Фединском спуске. Завершится шествие у магазина «Антей».

Открытие экскурс-выставки «Нам завещано Петром…» состоится в 15.00 в Центральной городской библиотеке. С 17.30 до 20.00 будут представлены развлекательные программы «Петровские потехи на Волжской».

В течение дня, 9 и 10 июня, в Саду «Липки» и библиотеке №1 состоится творческий проект «Библиотека под открытым небом».
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