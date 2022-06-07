Олег Матыцин: «Спартакиада сильнейших станет главным спортивным событием года»

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Об этом сообщил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на первом заседании Организационного комитета по подготовке и проведению I Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.В состав Оргкомитета вошли руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта ряда субъектов Российской Федерации, представители заинтересованных федеральных министерств и ведомств.«Впервые Спартакиада будет организована в таком масштабе – соревнования пройдут в конце августа по 40 видам спорта и 330 дисциплинам на территории 11 субъектов России. Спортивная программа будет максимально приближена к программе Игр XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже, также в Спартакиаду включены соревнования по софтболу и бейсболу. В Спартакиаде сильнейших ожидается участие около 15 тысяч человек, в том числе 10 тысяч спортсменов. Для них это станет основным стартом сезона ввиду невозможности участия в международных турнирах, поэтому необходимо серьезно подойти к подготовке в эффективном взаимодействии всех ведомств и регионов», – отметил Олег Матыцин на заседании.Министр подчеркнул, что для проведения Спартакиады планируется задействовать около 46 объектов спорта. Наибольшее количество соревнований пройдёт в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан, а Челябинская область примет самые массовые соревнования Спартакиады – по лёгкой атлетике.