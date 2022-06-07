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Саратовский производитель удвоил выпуск реагентов

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Производитель химических реагентов ООО «Саратовский химический завод акриловых полимеров «АКРИПОЛ» в рамках импортозамещения удвоил выпуск продукции.

По итогам 4 месяцев 2022 года объем отгрузки вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации предприятия, объемы производства частично позволяют удовлетворить потребность нефтяных сервисных предприятий России, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

«В рамках импортозамещения увеличился спрос на отечественную продукцию, это привело к росту количества заказов саратовского предприятия. В настоящее время мы занимаемся разработкой новых видов продукции: реагентов для сельского хозяйства по индивидуальным потребностям наших заказчиков, начиная с научно-исследовательской работы и заканчивая внедрением на местах. Кроме того, запланированы инвестиционные проекты, направленные на приобретение нового оборудования для увеличения выпуска продукции, а также поиск новых потребителей», - прокомментировал директор ООО «АКРИПОЛ» Тельман Байбурдов.

По его словам, продукция саратовского предприятия не имела и в настоящее время не имеет российских аналогов, поскольку это единственное предприятие в стране, обладающее собственной технологией производства полимеров на основе акриламида и акриловой кислоты. Использование наукоемких технологий в полной мере отвечает интересам импортозамещения.
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