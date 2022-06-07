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По итогам января-марта текущего года объем инвестиций в основной капитал Саратовской области составил 25,2 миллиарда рублей

Новости


По итогам января-марта текущего года объем инвестиций в основной капитал Саратовской области составил 25,2 млрд рублей, что на 17% выше показателя к аналогичному периоду 2021 года.

«Наибольший рост отмечен в таких видах экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых – на 42%, обрабатывающие производства – на 39%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 20%, транспортировка и хранение – на 6%.

Многими действующими предприятиями продолжается деятельность по расширению и модернизации производства. В частности масштабные инвестиционные программы реализуются такими ведущими российскими компаниями, как «РусГидро», «Концерн Росэнергоатом – «Балаковская АЭС», «ФосАгро», «Транснефть-Приволга», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

АО «Металлургический завод «Балаково» на территории области реализуется ряд инвестиционных проектов. В 2020 году завод приступил к строительству комплекса универсального рельсобалочного стана мощностью 1,2 млн тонн продукции в год с объемом инвестиций порядка 52 млрд рублей и созданием 2100 рабочих мест. Планируемый срок реализации проекта – 2020-2025 годы. Также в активной стадии находится проект по строительству автотранспортного цеха с общим объемом инвестиций 4,4 млрд рублей и сроком реализации до 2023 года.

АО «БТК Групп» создаётся швейная фабрика с порядка 1000 рабочих мест.

В сфере добычи полезных ископаемых продолжают реализацию проекты ООО «ЕвроХим ОНГК» по проведению геолого-разведочных работ для определения перспектив освоения газовых ресурсов на территории Озинского района. Также разработка месторождений ведется в Духовницком, Ивантеевском, Пугачевском, Перелюбском районах области компанией ООО «ЮКОЛА-нефть».

Кроме того, в регионе активно развивается альтернативная «зеленая» энергетика. В Дергачевском районе реализуется проект по строительству солнечной электростанции ООО «Авелар Солар Технолоджи».

В сфере сельского хозяйства в завершающей стадии находится проект по развитию системы мелиорации Агрофирмой «Рубеж», общая площадь участка орошения составит 2982,3 га.
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